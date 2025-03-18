Divisas / REE
REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.74 USD 0.02 (2.78%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REE de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.70, mientras que el máximo ha alcanzado 0.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REE Automotive Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
REE News
- Redeia H1 2025 presentation slides: EBITDA up 2.8% amid record infrastructure investments
- Fed Uncertainty, Soft Inflation, and a 700% Winner
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Ree Automotive Holding earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Granada substation power loss pinpointed as origin of massive blackout in Spain, Portugal
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
Rango diario
0.70 0.75
Rango anual
0.53 11.68
- Cierres anteriores
- 0.72
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.70
- High
- 0.75
- Volumen
- 82
- Cambio diario
- 2.78%
- Cambio mensual
- -3.90%
- Cambio a 6 meses
- -72.39%
- Cambio anual
- -90.35%
