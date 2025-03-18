Dövizler / REE
REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.74 USD 0.01 (1.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REE fiyatı bugün 1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.73 ve Yüksek fiyatı olarak 0.76 aralığında işlem gördü.
REE Automotive Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
REE haberleri
- Redeia H1 2025 presentation slides: EBITDA up 2.8% amid record infrastructure investments
- Fed Uncertainty, Soft Inflation, and a 700% Winner
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Ree Automotive Holding earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Granada substation power loss pinpointed as origin of massive blackout in Spain, Portugal
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
Günlük aralık
0.73 0.76
Yıllık aralık
0.53 11.68
- Önceki kapanış
- 0.73
- Açılış
- 0.75
- Satış
- 0.74
- Alış
- 1.04
- Düşük
- 0.73
- Yüksek
- 0.76
- Hacim
- 84
- Günlük değişim
- 1.37%
- Aylık değişim
- -3.90%
- 6 aylık değişim
- -72.39%
- Yıllık değişim
- -90.35%
21 Eylül, Pazar