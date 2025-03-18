Währungen / REE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.75 USD 0.02 (2.74%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REE hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.73 bis zu einem Hoch von 0.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die REE Automotive Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REE News
- Redeia H1 2025 presentation slides: EBITDA up 2.8% amid record infrastructure investments
- Fed Uncertainty, Soft Inflation, and a 700% Winner
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Ree Automotive Holding earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Granada substation power loss pinpointed as origin of massive blackout in Spain, Portugal
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
Tagesspanne
0.73 0.76
Jahresspanne
0.53 11.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.73
- Eröffnung
- 0.75
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Tief
- 0.73
- Hoch
- 0.76
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- 2.74%
- Monatsänderung
- -2.60%
- 6-Monatsänderung
- -72.01%
- Jahresänderung
- -90.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K