REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.74 USD 0.01 (1.37%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de REE a changé de 1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.73 et à un maximum de 0.76.
Suivez la dynamique REE Automotive Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
REE Nouvelles
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
Range quotidien
0.73 0.76
Range Annuel
0.53 11.68
- Clôture Précédente
- 0.73
- Ouverture
- 0.75
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Plus Bas
- 0.73
- Plus Haut
- 0.76
- Volume
- 84
- Changement quotidien
- 1.37%
- Changement Mensuel
- -3.90%
- Changement à 6 Mois
- -72.39%
- Changement Annuel
- -90.35%
20 septembre, samedi