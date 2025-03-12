Valute / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.00 USD 0.40 (16.67%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTHM ha avuto una variazione del -16.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.10.
Segui le dinamiche di Fathom Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FTHM News
Intervallo Giornaliero
1.85 2.10
Intervallo Annuale
0.66 3.37
- Chiusura Precedente
- 2.40
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 2.10
- Volume
- 5.618 K
- Variazione giornaliera
- -16.67%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 170.27%
- Variazione Annuale
- -21.57%
21 settembre, domenica