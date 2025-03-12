QuotazioniSezioni
FTHM: Fathom Holdings Inc

2.00 USD 0.40 (16.67%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTHM ha avuto una variazione del -16.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.10.

Segui le dinamiche di Fathom Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 2.10
Intervallo Annuale
0.66 3.37
Chiusura Precedente
2.40
Apertura
2.07
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
1.85
Massimo
2.10
Volume
5.618 K
Variazione giornaliera
-16.67%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
170.27%
Variazione Annuale
-21.57%
