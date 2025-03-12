КотировкиРазделы
Валюты / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc

2.75 USD 0.08 (2.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTHM за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.83.

Следите за динамикой Fathom Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.55 2.83
Годовой диапазон
0.66 3.09
Предыдущее закрытие
2.83
Open
2.80
Bid
2.75
Ask
3.05
Low
2.55
High
2.83
Объем
514
Дневное изменение
-2.83%
Месячное изменение
37.50%
6-месячное изменение
271.62%
Годовое изменение
7.84%
