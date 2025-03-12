Валюты / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.75 USD 0.08 (2.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTHM за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой Fathom Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTHM
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.55 2.83
Годовой диапазон
0.66 3.09
- Предыдущее закрытие
- 2.83
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Low
- 2.55
- High
- 2.83
- Объем
- 514
- Дневное изменение
- -2.83%
- Месячное изменение
- 37.50%
- 6-месячное изменение
- 271.62%
- Годовое изменение
- 7.84%
