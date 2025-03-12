Devises / FTHM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.00 USD 0.40 (16.67%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTHM a changé de -16.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.85 et à un maximum de 2.10.
Suivez la dynamique Fathom Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTHM Nouvelles
- L’action de Fathom Holdings chute après la fixation du prix de son offre publique
- Fathom Holdings stock tumbles after pricing public offering
- Fathom Holdings fixe le prix de son offre publique à 2$ par action
- Fathom Holdings prices public offering of 3 million shares at $2 each
- Fathom Holdings annonce une offre d’actions ordinaires proposée
- Fathom Holdings announces proposed common stock offering
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.85 2.10
Range Annuel
0.66 3.37
- Clôture Précédente
- 2.40
- Ouverture
- 2.07
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Plus Bas
- 1.85
- Plus Haut
- 2.10
- Volume
- 5.618 K
- Changement quotidien
- -16.67%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 170.27%
- Changement Annuel
- -21.57%
20 septembre, samedi