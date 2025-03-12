货币 / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.58 USD 0.17 (6.18%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTHM汇率已更改-6.18%。当日，交易品种以低点2.55和高点3.37进行交易。
关注Fathom Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FTHM新闻
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.55 3.37
年范围
0.66 3.37
- 前一天收盘价
- 2.75
- 开盘价
- 2.75
- 卖价
- 2.58
- 买价
- 2.88
- 最低价
- 2.55
- 最高价
- 3.37
- 交易量
- 1.942 K
- 日变化
- -6.18%
- 月变化
- 29.00%
- 6个月变化
- 248.65%
- 年变化
- 1.18%
