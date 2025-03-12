Dövizler / FTHM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.00 USD 0.40 (16.67%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTHM fiyatı bugün -16.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.85 ve Yüksek fiyatı olarak 2.10 aralığında işlem gördü.
Fathom Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTHM haberleri
- Fathom Holdings hisseleri halka arz fiyatlandırması sonrası sert düştü
- Fathom Holdings stock tumbles after pricing public offering
- Fathom Holdings 3 milyon hisselik halka arzını hisse başına 2 dolar fiyatla belirledi
- Fathom Holdings prices public offering of 3 million shares at $2 each
- Fathom Holdings hisse senedi teklifini duyurdu
- Fathom Holdings announces proposed common stock offering
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.85 2.10
Yıllık aralık
0.66 3.37
- Önceki kapanış
- 2.40
- Açılış
- 2.07
- Satış
- 2.00
- Alış
- 2.30
- Düşük
- 1.85
- Yüksek
- 2.10
- Hacim
- 5.618 K
- Günlük değişim
- -16.67%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 170.27%
- Yıllık değişim
- -21.57%
21 Eylül, Pazar