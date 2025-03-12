Währungen / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
1.90 USD 0.50 (20.83%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTHM hat sich für heute um -20.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 2.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fathom Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.90 2.10
Jahresspanne
0.66 3.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.40
- Eröffnung
- 2.07
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 2.10
- Volumen
- 3.858 K
- Tagesänderung
- -20.83%
- Monatsänderung
- -5.00%
- 6-Monatsänderung
- 156.76%
- Jahresänderung
- -25.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K