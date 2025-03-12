Divisas / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.63 USD 0.12 (4.36%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTHM de hoy ha cambiado un -4.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.55, mientras que el máximo ha alcanzado 3.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fathom Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTHM News
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.55 3.37
Rango anual
0.66 3.37
- Cierres anteriores
- 2.75
- Open
- 2.75
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.55
- High
- 3.37
- Volumen
- 2.440 K
- Cambio diario
- -4.36%
- Cambio mensual
- 31.50%
- Cambio a 6 meses
- 255.41%
- Cambio anual
- 3.14%
