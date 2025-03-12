Moedas / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.40 USD 0.23 (8.75%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTHM para hoje mudou para -8.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.36 e o mais alto foi 2.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Fathom Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.36 2.79
Faixa anual
0.66 3.37
- Fechamento anterior
- 2.63
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Low
- 2.36
- High
- 2.79
- Volume
- 1.222 K
- Mudança diária
- -8.75%
- Mudança mensal
- 20.00%
- Mudança de 6 meses
- 224.32%
- Mudança anual
- -5.88%
