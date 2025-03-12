시세섹션
통화 / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc

2.00 USD 0.40 (16.67%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FTHM 환율이 오늘 -16.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.85이고 고가는 2.10이었습니다.

Fathom Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
1.85 2.10
년간 변동
0.66 3.37
이전 종가
2.40
시가
2.07
Bid
2.00
Ask
2.30
저가
1.85
고가
2.10
볼륨
5.618 K
일일 변동
-16.67%
월 변동
0.00%
6개월 변동
170.27%
년간 변동율
-21.57%
20 9월, 토요일