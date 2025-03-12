クォートセクション
FTHM: Fathom Holdings Inc

2.40 USD 0.23 (8.75%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTHMの今日の為替レートは、-8.75%変化しました。日中、通貨は1あたり2.36の安値と2.79の高値で取引されました。

Fathom Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.36 2.79
1年のレンジ
0.66 3.37
以前の終値
2.63
始値
2.71
買値
2.40
買値
2.70
安値
2.36
高値
2.79
出来高
1.222 K
1日の変化
-8.75%
1ヶ月の変化
20.00%
6ヶ月の変化
224.32%
1年の変化
-5.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K