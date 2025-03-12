通貨 / FTHM
FTHM: Fathom Holdings Inc
2.40 USD 0.23 (8.75%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTHMの今日の為替レートは、-8.75%変化しました。日中、通貨は1あたり2.36の安値と2.79の高値で取引されました。
Fathom Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Fathom Holdings、普通株式の公募を発表
- Fathom Holdings announces proposed common stock offering
- Fathom Holdings shareholders approve stock plan amendment and board elections
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fathom Holdings (FTHM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Fathom Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Fathom Holdings falls 5.5% as wider-than-expected loss overshadows revenue beat
- Fathom earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Fathom expands in Arizona through licensing deal with local leaders
- Amprius Technologies (AMPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Fathom Holdings 10% owner Harley sells $89k in stock
- Fathom Realty Named One of U.S. News & World Report’s Best Companies to Work For
- Join Fathom Holdings’ Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on May 20
- Fathom Holdings, Inc. (FTHM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.36 2.79
1年のレンジ
0.66 3.37
- 以前の終値
- 2.63
- 始値
- 2.71
- 買値
- 2.40
- 買値
- 2.70
- 安値
- 2.36
- 高値
- 2.79
- 出来高
- 1.222 K
- 1日の変化
- -8.75%
- 1ヶ月の変化
- 20.00%
- 6ヶ月の変化
- 224.32%
- 1年の変化
- -5.88%
