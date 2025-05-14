Valute / ARMP
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.99 USD 0.03 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARMP ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.00.
Segui le dinamiche di Armata Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ARMP News
Intervallo Giornaliero
2.97 3.00
Intervallo Annuale
0.90 3.14
- Chiusura Precedente
- 2.96
- Apertura
- 2.97
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Minimo
- 2.97
- Massimo
- 3.00
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 24.58%
- Variazione Semestrale
- 110.56%
- Variazione Annuale
- 27.78%
21 settembre, domenica