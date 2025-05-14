QuotazioniSezioni
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc

2.99 USD 0.03 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARMP ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.97 e ad un massimo di 3.00.

Segui le dinamiche di Armata Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.97 3.00
Intervallo Annuale
0.90 3.14
Chiusura Precedente
2.96
Apertura
2.97
Bid
2.99
Ask
3.29
Minimo
2.97
Massimo
3.00
Volume
14
Variazione giornaliera
1.01%
Variazione Mensile
24.58%
Variazione Semestrale
110.56%
Variazione Annuale
27.78%
21 settembre, domenica