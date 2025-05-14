Währungen / ARMP
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.99 USD 0.03 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARMP hat sich für heute um 1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.97 bis zu einem Hoch von 2.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Armata Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.97 2.99
Jahresspanne
0.90 3.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.96
- Eröffnung
- 2.97
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Tief
- 2.97
- Hoch
- 2.99
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.01%
- Monatsänderung
- 24.58%
- 6-Monatsänderung
- 110.56%
- Jahresänderung
- 27.78%
