ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.96 USD 0.01 (0.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARMPの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり2.93の安値と2.96の高値で取引されました。
Armata Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.93 2.96
1年のレンジ
0.90 3.14
- 以前の終値
- 2.95
- 始値
- 2.94
- 買値
- 2.96
- 買値
- 3.26
- 安値
- 2.93
- 高値
- 2.96
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- 23.33%
- 6ヶ月の変化
- 108.45%
- 1年の変化
- 26.50%
