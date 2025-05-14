Moedas / ARMP
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.93 USD 0.02 (0.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARMP para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.93 e o mais alto foi 2.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Armata Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.93 2.96
Faixa anual
0.90 3.14
- Fechamento anterior
- 2.95
- Open
- 2.94
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.93
- High
- 2.96
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- 22.08%
- Mudança de 6 meses
- 106.34%
- Mudança anual
- 25.21%
