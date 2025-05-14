Валюты / ARMP
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.88 USD 0.02 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARMP за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 2.95.
Следите за динамикой Armata Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARMP
- Armata pharmaceuticals announces phage structure research in JMB
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Armata Pharmaceuticals (ARMP) Rating Upgrade to Buy
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Armata Pharma earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- Armata stock price target raised to $9 at H.C. Wainwright
- Armata reports positive results for phage therapy trial
- Armata Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Results and Provides Corporate Update
Дневной диапазон
2.88 2.95
Годовой диапазон
0.90 3.14
- Предыдущее закрытие
- 2.86
- Open
- 2.94
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.88
- High
- 2.95
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 20.00%
- 6-месячное изменение
- 102.82%
- Годовое изменение
- 23.08%
