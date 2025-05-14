Divisas / ARMP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.95 USD 0.07 (2.43%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARMP de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.92, mientras que el máximo ha alcanzado 2.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Armata Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARMP News
- Armata pharmaceuticals announces phage structure research in JMB
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Armata Pharmaceuticals (ARMP) Rating Upgrade to Buy
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Armata Pharma earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- Armata stock price target raised to $9 at H.C. Wainwright
- Armata reports positive results for phage therapy trial
- Armata Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Results and Provides Corporate Update
Rango diario
2.92 2.99
Rango anual
0.90 3.14
- Cierres anteriores
- 2.88
- Open
- 2.96
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.92
- High
- 2.99
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 2.43%
- Cambio mensual
- 22.92%
- Cambio a 6 meses
- 107.75%
- Cambio anual
- 26.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B