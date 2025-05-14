货币 / ARMP
ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc
2.88 USD 0.02 (0.70%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARMP汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点2.88和高点2.95进行交易。
关注Armata Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARMP新闻
- Armata pharmaceuticals announces phage structure research in JMB
- Is Arbutus Biopharma (ABUS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Armata Pharmaceuticals (ARMP) Rating Upgrade to Buy
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Armata Pharma earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- Armata stock price target raised to $9 at H.C. Wainwright
- Armata reports positive results for phage therapy trial
- Armata Pharmaceuticals Announces First Quarter 2025 Results and Provides Corporate Update
日范围
2.88 2.95
年范围
0.90 3.14
- 前一天收盘价
- 2.86
- 开盘价
- 2.94
- 卖价
- 2.88
- 买价
- 3.18
- 最低价
- 2.88
- 最高价
- 2.95
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 20.00%
- 6个月变化
- 102.82%
- 年变化
- 23.08%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值