FiyatlarBölümler
Dövizler / ARMP
Geri dön - Hisse senetleri

ARMP: Armata Pharmaceuticals Inc

2.99 USD 0.03 (1.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARMP fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.97 ve Yüksek fiyatı olarak 3.00 aralığında işlem gördü.

Armata Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARMP haberleri

Günlük aralık
2.97 3.00
Yıllık aralık
0.90 3.14
Önceki kapanış
2.96
Açılış
2.97
Satış
2.99
Alış
3.29
Düşük
2.97
Yüksek
3.00
Hacim
14
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
24.58%
6 aylık değişim
110.56%
Yıllık değişim
27.78%
21 Eylül, Pazar