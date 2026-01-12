Ai Smart 1OOO MT4

SEGNALE IN DIRETTA DA UN CONTO DI TRADING REALE:

L'Expert Advisor (EA) sarà venduto in lotti limitati per garantire i diritti di tutti i clienti che effettuano un acquisto.

Ai Smart 1000 è una soluzione per i trader che cercano non solo un algoritmo automatizzato, ma un sistema di trading intelligente di livello premium. È uno strumento per chi apprezza la profondità di analisi, l'approccio strutturato e un'elevata disciplina di esecuzione.

Non utilizza metodi di trading pericolosi.

Opera con 28 coppie di valute principali e incrociate, incluso l'oro (XAUUSD).

Imposta sempre ordini Stop Loss, Take Profit e Break-even.

Nessuna Martingala.

Nessun Grid Trading.

Nessuna Mediazione delle Perdite.

Ogni trade è una decisione indipendente ed è sempre eseguito con una gestione del rischio chiaramente definita.

Il sistema include diversi livelli di protezione, come:

Regolazione dinamica dello Stop-Loss basata sulla volatilità.

Controllo del drawdown e limitazione dell'esposizione al rischio.

Riduzione automatica dell'attività di trading in condizioni di mercato sfavorevoli.

Importante: Ai Smart 1000 è progettato per condizioni di mercato reali.

Il sistema utilizza una logica adattiva con supporto AI e un filtro delle notizie, che dipendono dalla funzione WebRequest – una funzionalità non supportata nello Strategy Tester. Pertanto, l'EA non funziona nel Tester! Richiede un mercato in tempo reale.

Raccomandazioni:

Coppia di valute: XAUUSD (rileverà automaticamente le altre coppie)

Timeframe: M30

Deposito minimo: $100

Leva di trading: 1:20 e superiore

Broker: Qualsiasi broker, preferibilmente con spread basso.

VPS: Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24/7.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Posso eseguire backtest di Ai Smart 1000?

R: No. Ai Smart 1000 non può essere testato nello Strategy Tester perché la sua funzionalità dipende da una connessione in tempo reale a vari modelli di IA. Queste IA rispondono solo in tempo reale, quindi questo comportamento non può essere emulato nei backtest tradizionali.

D: Perché AI Smart non utilizza Martingala, Grid, ecc.?

R: Il nostro obiettivo principale è il trading salutare. Sappiamo tutti dove portano gli EA che usano Martingala o Grid – esattamente, alla perdita del deposito. Pertanto, il nostro EA negozia esclusivamente con Stop Loss e Take Profit. Tutti i trade sono controllati dall'IA.

D: Come ottengo una Licenza? E a cosa serve?

R: Prendiamo la sicurezza dell'EA molto seriamente e abbiamo deciso di gestire tutto attraverso i nostri server per prevenire l'accesso non autorizzato all'EA Ai Smart 1000. Dopo il noleggio o l'acquisto, è necessario inviare il numero del conto del terminale di trading e, in risposta, riceverai la conferma della licenza e un link per unirti alla nostra chat privata.

D: È facile usare Ai Smart 1000?

R: Ai Smart 1000 è uno strumento molto avanzato con molti parametri, ma tutte le azioni avvengono sui nostri server. I nostri server funzionano con una scheda grafica NVIDIA H100 da 80 GB. Devi semplicemente installare l'EA secondo le istruzioni e goderti i profitti.