Poc SR Volume

L'indicatore SR POC VOLUME per MetaTrader 5 è progettato per identificare, raggruppare e visualizzare i Point of Control (POC) dai dati dei candelieri su un periodo di retrospettiva configurabile dall'utente. L'obiettivo di questo indicatore è consentire ai trader di riconoscere in modo strutturato le aree di supporto e resistenza basate sui volumi cumulati e sulla distribuzione del delta, permettendo una migliore comprensione delle zone di interesse significative sul mercato.

Funzionalità principali

  1. Calcolo dei POC

    • L'indicatore calcola un POC per ogni candeliere nel periodo di retrospettiva specificato.

    • Il POC è definito come il punto medio tra il massimo e il minimo del candeliere.

    • Ogni POC è associato a un valore delta, basato sul volume dei tick e sulla direzione (positivo se la chiusura è maggiore dell'apertura, altrimenti negativo).

    • Il delta viene scalato per evidenziare lo squilibrio direzionale tra compratori e venditori.

  2. Formazione dei cluster

    • I POC vengono raggruppati in cluster secondo una tolleranza di prezzo definita dall'utente in percentuale.

    • La tolleranza determina quanto devono essere vicini i POC per essere considerati parte dello stesso cluster.

    • Ogni cluster aggrega le seguenti informazioni:

      • Prezzo minimo e massimo del cluster

      • Delta cumulato per indicare la dominanza di compratori o venditori

      • Numero di POC nel cluster

      • Ora dell'ultimo POC presente nel cluster

  3. Numero minimo di POC per cluster

    • Un cluster è valido solo se contiene almeno il numero minimo di POC definito dall'utente.

    • Questo evita di evidenziare punti isolati o poco significativi, garantendo che vengano visualizzate solo le zone di prezzo rilevanti.

  4. Distinzione tra supporto e resistenza

    • I cluster con delta cumulato positivo (dominanza dei compratori) vengono visualizzati come zone di supporto.

    • I cluster con delta cumulato negativo (dominanza dei venditori) vengono visualizzati come zone di resistenza.

    • I colori delle aree di supporto e resistenza sono completamente personalizzabili dall'utente.

  5. Visualizzazione grafica

    • Ogni cluster è rappresentato da un rettangolo che si estende orizzontalmente dall'ultimo candeliere rilevato per il numero di barre definito dall'utente.

    • L'intervallo verticale del rettangolo si estende leggermente oltre il minimo e il massimo del cluster per una migliore leggibilità.

    • Vicino al rettangolo viene visualizzata un'etichetta testuale che indica la forza relativa del cluster:

      • La forza viene calcolata come delta medio per POC e normalizzata in percentuale.

      • L'etichetta mostra sia la percentuale di forza sia la parte dominante, compratori o venditori.

  6. Parametri dell'utente
    L'indicatore offre diversi input configurabili per adattarsi a differenti condizioni di mercato e stili di trading:

    • LookbackCandles: numero di candele da analizzare per estrarre i POC

    • SourceTimeframe: timeframe utilizzato per il calcolo dei POC (può differire dal timeframe del grafico)

    • ClusterTolerance: tolleranza di prezzo per raggruppare i POC in cluster (percentuale)

    • MinPOCsForCluster: numero minimo di POC per formare un cluster

    • SupportColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai compratori

    • ResistanceColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai venditori

    • RectangleWidth: larghezza orizzontale dei rettangoli in numero di barre

  7. Calcolo della forza del cluster

    • La forza del cluster è basata sul delta cumulato diviso per il numero di POC.

    • Il risultato viene normalizzato e limitato al 100%.

    • Questo fornisce un'indicazione quantitativa rapida dell'importanza della pressione direzionale nel cluster.

  8. Gestione degli oggetti

    • Tutti gli oggetti grafici creati dall'indicatore hanno un prefisso e sono gestiti automaticamente.

    • Durante il ricalcolo, gli oggetti vecchi vengono cancellati e sostituiti da nuovi, assicurando un grafico pulito.

    • Gli oggetti non sono selezionabili e vengono disegnati sullo sfondo, senza interferire con le operazioni manuali sul grafico.

Utilizzo pratico nel trading

  • Identificazione dei livelli chiave
    L'indicatore evidenzia le zone in cui il prezzo ha formato ripetutamente POC in un intervallo ristretto. Questi livelli rappresentano aree di alto interesse e possono fungere da supporto o resistenza potenziale.

  • Riconoscimento della dinamica direzionale
    Il delta cumulato all'interno di ogni cluster consente di determinare quale parte, compratori o venditori, domina a quel livello di prezzo, permettendo decisioni più informate nelle valutazioni di breakout o inversione.

  • Rilevanza temporale
    Ogni cluster è collegato all'ultimo momento in cui il suo POC è apparso, garantendo che i livelli visualizzati riflettano le condizioni di mercato correnti.

  • Scalabilità tra timeframe
    Essendo il timeframe di origine dei POC regolabile, l'indicatore è utile sia per analisi a breve termine sia a lungo termine. I cluster su timeframe bassi sono utili per lo scalping, mentre quelli su timeframe alti forniscono livelli macro di supporto e resistenza.

  • Riduzione del rumore
    Il numero minimo di POC per cluster filtra i livelli di prezzo non significativi o casuali, mostrando solo le aree confermate più volte dal mercato.

Conclusione

L'indicatore SR POC VOLUME organizza sistematicamente i dati grezzi di prezzo e volume in cluster visivamente identificabili di supporto e resistenza. Combinando l'analisi POC, l'aggregazione del delta e la logica di clustering configurabile, fornisce un metodo strutturato per individuare le zone di mercato con alta probabilità di reazione. La visualizzazione tramite rettangoli e etichette di forza consente al trader di individuare rapidamente le aree con squilibri significativi tra compratori e venditori e di utilizzare queste informazioni nelle decisioni di trading.

Questo indicatore è utile per i trader che basano le proprie decisioni sulla struttura del mercato, sulla dinamica del flusso degli ordini e sull’interazione tra prezzo e volume per gestire ingressi, uscite e rischio.


