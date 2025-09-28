Poc SR Volume
- Indicatori
- Teresinha Moraes Correia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
L'indicatore SR POC VOLUME per MetaTrader 5 è progettato per identificare, raggruppare e visualizzare i Point of Control (POC) dai dati dei candelieri su un periodo di retrospettiva configurabile dall'utente. L'obiettivo di questo indicatore è consentire ai trader di riconoscere in modo strutturato le aree di supporto e resistenza basate sui volumi cumulati e sulla distribuzione del delta, permettendo una migliore comprensione delle zone di interesse significative sul mercato.
Funzionalità principali
-
Calcolo dei POC
-
L'indicatore calcola un POC per ogni candeliere nel periodo di retrospettiva specificato.
-
Il POC è definito come il punto medio tra il massimo e il minimo del candeliere.
-
Ogni POC è associato a un valore delta, basato sul volume dei tick e sulla direzione (positivo se la chiusura è maggiore dell'apertura, altrimenti negativo).
-
Il delta viene scalato per evidenziare lo squilibrio direzionale tra compratori e venditori.
-
-
Formazione dei cluster
-
I POC vengono raggruppati in cluster secondo una tolleranza di prezzo definita dall'utente in percentuale.
-
La tolleranza determina quanto devono essere vicini i POC per essere considerati parte dello stesso cluster.
-
Ogni cluster aggrega le seguenti informazioni:
-
Prezzo minimo e massimo del cluster
-
Delta cumulato per indicare la dominanza di compratori o venditori
-
Numero di POC nel cluster
-
Ora dell'ultimo POC presente nel cluster
-
-
-
Numero minimo di POC per cluster
-
Un cluster è valido solo se contiene almeno il numero minimo di POC definito dall'utente.
-
Questo evita di evidenziare punti isolati o poco significativi, garantendo che vengano visualizzate solo le zone di prezzo rilevanti.
-
-
Distinzione tra supporto e resistenza
-
I cluster con delta cumulato positivo (dominanza dei compratori) vengono visualizzati come zone di supporto.
-
I cluster con delta cumulato negativo (dominanza dei venditori) vengono visualizzati come zone di resistenza.
-
I colori delle aree di supporto e resistenza sono completamente personalizzabili dall'utente.
-
-
Visualizzazione grafica
-
Ogni cluster è rappresentato da un rettangolo che si estende orizzontalmente dall'ultimo candeliere rilevato per il numero di barre definito dall'utente.
-
L'intervallo verticale del rettangolo si estende leggermente oltre il minimo e il massimo del cluster per una migliore leggibilità.
-
Vicino al rettangolo viene visualizzata un'etichetta testuale che indica la forza relativa del cluster:
-
La forza viene calcolata come delta medio per POC e normalizzata in percentuale.
-
L'etichetta mostra sia la percentuale di forza sia la parte dominante, compratori o venditori.
-
-
-
Parametri dell'utente
L'indicatore offre diversi input configurabili per adattarsi a differenti condizioni di mercato e stili di trading:
-
LookbackCandles: numero di candele da analizzare per estrarre i POC
-
SourceTimeframe: timeframe utilizzato per il calcolo dei POC (può differire dal timeframe del grafico)
-
ClusterTolerance: tolleranza di prezzo per raggruppare i POC in cluster (percentuale)
-
MinPOCsForCluster: numero minimo di POC per formare un cluster
-
SupportColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai compratori
-
ResistanceColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai venditori
-
RectangleWidth: larghezza orizzontale dei rettangoli in numero di barre
-
-
Calcolo della forza del cluster
-
La forza del cluster è basata sul delta cumulato diviso per il numero di POC.
-
Il risultato viene normalizzato e limitato al 100%.
-
Questo fornisce un'indicazione quantitativa rapida dell'importanza della pressione direzionale nel cluster.
-
-
Gestione degli oggetti
-
Tutti gli oggetti grafici creati dall'indicatore hanno un prefisso e sono gestiti automaticamente.
-
Durante il ricalcolo, gli oggetti vecchi vengono cancellati e sostituiti da nuovi, assicurando un grafico pulito.
-
Gli oggetti non sono selezionabili e vengono disegnati sullo sfondo, senza interferire con le operazioni manuali sul grafico.
-
Utilizzo pratico nel trading
-
Identificazione dei livelli chiave
L'indicatore evidenzia le zone in cui il prezzo ha formato ripetutamente POC in un intervallo ristretto. Questi livelli rappresentano aree di alto interesse e possono fungere da supporto o resistenza potenziale.
-
Riconoscimento della dinamica direzionale
Il delta cumulato all'interno di ogni cluster consente di determinare quale parte, compratori o venditori, domina a quel livello di prezzo, permettendo decisioni più informate nelle valutazioni di breakout o inversione.
-
Rilevanza temporale
Ogni cluster è collegato all'ultimo momento in cui il suo POC è apparso, garantendo che i livelli visualizzati riflettano le condizioni di mercato correnti.
-
Scalabilità tra timeframe
Essendo il timeframe di origine dei POC regolabile, l'indicatore è utile sia per analisi a breve termine sia a lungo termine. I cluster su timeframe bassi sono utili per lo scalping, mentre quelli su timeframe alti forniscono livelli macro di supporto e resistenza.
-
Riduzione del rumore
Il numero minimo di POC per cluster filtra i livelli di prezzo non significativi o casuali, mostrando solo le aree confermate più volte dal mercato.
Conclusione
L'indicatore SR POC VOLUME organizza sistematicamente i dati grezzi di prezzo e volume in cluster visivamente identificabili di supporto e resistenza. Combinando l'analisi POC, l'aggregazione del delta e la logica di clustering configurabile, fornisce un metodo strutturato per individuare le zone di mercato con alta probabilità di reazione. La visualizzazione tramite rettangoli e etichette di forza consente al trader di individuare rapidamente le aree con squilibri significativi tra compratori e venditori e di utilizzare queste informazioni nelle decisioni di trading.
Questo indicatore è utile per i trader che basano le proprie decisioni sulla struttura del mercato, sulla dinamica del flusso degli ordini e sull’interazione tra prezzo e volume per gestire ingressi, uscite e rischio.