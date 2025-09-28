Poc SR Volume

L'indicatore SR POC VOLUME per MetaTrader 5 è progettato per identificare, raggruppare e visualizzare i Point of Control (POC) dai dati dei candelieri su un periodo di retrospettiva configurabile dall'utente. L'obiettivo di questo indicatore è consentire ai trader di riconoscere in modo strutturato le aree di supporto e resistenza basate sui volumi cumulati e sulla distribuzione del delta, permettendo una migliore comprensione delle zone di interesse significative sul mercato.

Funzionalità principali

Calcolo dei POC L'indicatore calcola un POC per ogni candeliere nel periodo di retrospettiva specificato.

Il POC è definito come il punto medio tra il massimo e il minimo del candeliere.

Ogni POC è associato a un valore delta, basato sul volume dei tick e sulla direzione (positivo se la chiusura è maggiore dell'apertura, altrimenti negativo).

Il delta viene scalato per evidenziare lo squilibrio direzionale tra compratori e venditori. Formazione dei cluster I POC vengono raggruppati in cluster secondo una tolleranza di prezzo definita dall'utente in percentuale.

La tolleranza determina quanto devono essere vicini i POC per essere considerati parte dello stesso cluster.

Ogni cluster aggrega le seguenti informazioni: Prezzo minimo e massimo del cluster Delta cumulato per indicare la dominanza di compratori o venditori Numero di POC nel cluster Ora dell'ultimo POC presente nel cluster

Numero minimo di POC per cluster Un cluster è valido solo se contiene almeno il numero minimo di POC definito dall'utente.

Questo evita di evidenziare punti isolati o poco significativi, garantendo che vengano visualizzate solo le zone di prezzo rilevanti. Distinzione tra supporto e resistenza I cluster con delta cumulato positivo (dominanza dei compratori) vengono visualizzati come zone di supporto.

I cluster con delta cumulato negativo (dominanza dei venditori) vengono visualizzati come zone di resistenza.

I colori delle aree di supporto e resistenza sono completamente personalizzabili dall'utente. Visualizzazione grafica Ogni cluster è rappresentato da un rettangolo che si estende orizzontalmente dall'ultimo candeliere rilevato per il numero di barre definito dall'utente.

L'intervallo verticale del rettangolo si estende leggermente oltre il minimo e il massimo del cluster per una migliore leggibilità.

Vicino al rettangolo viene visualizzata un'etichetta testuale che indica la forza relativa del cluster: La forza viene calcolata come delta medio per POC e normalizzata in percentuale. L'etichetta mostra sia la percentuale di forza sia la parte dominante, compratori o venditori.

Parametri dell'utente

L'indicatore offre diversi input configurabili per adattarsi a differenti condizioni di mercato e stili di trading: LookbackCandles: numero di candele da analizzare per estrarre i POC

SourceTimeframe: timeframe utilizzato per il calcolo dei POC (può differire dal timeframe del grafico)

ClusterTolerance: tolleranza di prezzo per raggruppare i POC in cluster (percentuale)

MinPOCsForCluster: numero minimo di POC per formare un cluster

SupportColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai compratori

ResistanceColor: colore dei rettangoli per i cluster dominati dai venditori

RectangleWidth: larghezza orizzontale dei rettangoli in numero di barre Calcolo della forza del cluster La forza del cluster è basata sul delta cumulato diviso per il numero di POC.

Il risultato viene normalizzato e limitato al 100%.

Questo fornisce un'indicazione quantitativa rapida dell'importanza della pressione direzionale nel cluster. Gestione degli oggetti Tutti gli oggetti grafici creati dall'indicatore hanno un prefisso e sono gestiti automaticamente.

Durante il ricalcolo, gli oggetti vecchi vengono cancellati e sostituiti da nuovi, assicurando un grafico pulito.

Gli oggetti non sono selezionabili e vengono disegnati sullo sfondo, senza interferire con le operazioni manuali sul grafico.

Utilizzo pratico nel trading

Identificazione dei livelli chiave

L'indicatore evidenzia le zone in cui il prezzo ha formato ripetutamente POC in un intervallo ristretto. Questi livelli rappresentano aree di alto interesse e possono fungere da supporto o resistenza potenziale.

Riconoscimento della dinamica direzionale

Il delta cumulato all'interno di ogni cluster consente di determinare quale parte, compratori o venditori, domina a quel livello di prezzo, permettendo decisioni più informate nelle valutazioni di breakout o inversione.

Rilevanza temporale

Ogni cluster è collegato all'ultimo momento in cui il suo POC è apparso, garantendo che i livelli visualizzati riflettano le condizioni di mercato correnti.

Scalabilità tra timeframe

Essendo il timeframe di origine dei POC regolabile, l'indicatore è utile sia per analisi a breve termine sia a lungo termine. I cluster su timeframe bassi sono utili per lo scalping, mentre quelli su timeframe alti forniscono livelli macro di supporto e resistenza.

Riduzione del rumore

Il numero minimo di POC per cluster filtra i livelli di prezzo non significativi o casuali, mostrando solo le aree confermate più volte dal mercato.

Conclusione

L'indicatore SR POC VOLUME organizza sistematicamente i dati grezzi di prezzo e volume in cluster visivamente identificabili di supporto e resistenza. Combinando l'analisi POC, l'aggregazione del delta e la logica di clustering configurabile, fornisce un metodo strutturato per individuare le zone di mercato con alta probabilità di reazione. La visualizzazione tramite rettangoli e etichette di forza consente al trader di individuare rapidamente le aree con squilibri significativi tra compratori e venditori e di utilizzare queste informazioni nelle decisioni di trading.

Questo indicatore è utile per i trader che basano le proprie decisioni sulla struttura del mercato, sulla dinamica del flusso degli ordini e sull’interazione tra prezzo e volume per gestire ingressi, uscite e rischio.