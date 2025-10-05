EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger

Fundamento Teórico

Implementación de la Candle Range Theory (CRT) integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading.

Candle Range Theory (CRT)

Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas)

Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela

Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mechas y cuerpos operables

Geometría del Precio: Patrones basados en dimensiones y proporciones

Integración con Bandas de Bollinger

Contexto Volátil : Las bandas definen el marco de volatilidad del mercado

Posicionamiento Relativo : Análisis CRT dentro del contexto del canal de Bollinger

Zonas de Confluencia: Interacción entre patrones CRT y niveles de Bollinger

Parámetros CRT Configurables

Rango de Mechas : 10-100 puntos (Mínimo operable - Máximo no operable)

Rango de Cuerpos : 5-200 puntos (Filtro dimensional de velas)

Geometría Direccional: Análisis de orientación alcista/bajista

Arquitectura del Sistema

Motor CRT : Procesamiento de teoría de rangos de velas

Módulo Bollinger : Análisis de posición y contexto de mercado

Sincronizador : Integración señales CRT + Bandas Bollinger

Gestor de Ejecución: Protocolos de entrada/salida

Sistema que opera mediante la conjunción de principios de Candle Range Theory con el análisis de posición relativa dentro de las Bandas de Bollinger para decisiones de trading sistemáticas