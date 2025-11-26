Ea GoldscalperPRO

GoldScalperPRO è un Expert Advisor progettato esclusivamente per XAUUSD, pensato per trader che vogliono un sistema automatico affidabile e stabile per il mercato dell’oro. L’EA gestisce aperture e chiusure di operazioni in modo intelligente, ottimizzando il rischio senza richiedere supervisione costante.

Caratteristiche principali:

Specializzato su XAUUSD: Massima efficienza su oro, progettato per le specificità del mercato.

Gestione intelligente degli ordini: Stop loss, take profit e lotti calcolati automaticamente per proteggere il capitale. Filtro avanzato per operazioni sicure: Entra solo in condizioni favorevoli. Protezione contro errori comuni: Controlli automatici su volumi, stop e segnali. Facile da configurare: Parametri chiari e personalizzabili senza modifiche al codice. Monitoraggio completo: Log dettagliati per seguire performance e operazioni in tempo reale.

Perché scegliere GoldScalperPRO:

EA dedicato esclusivamente all’oro, ottimizzato per XAUUSD.

Sistema stabile e affidabile, sviluppato per funzionare senza supervisione.

Adatto sia a trader principianti che esperti.

Gestione del rischio integrata, senza sacrificare le opportunità di trading.





Time Frame Consigliato: M15

GoldScalperPRO è progettato per operare sul time frame M15 (15 minuti), ottimizzato per analizzare il mercato dell’oro (XAUUSD) e identificare le opportunità in maniera equilibrata tra frequenza di trade e gestione del rischio.

Dettagli importanti per l’utente:

Non modificare il time frame: L’EA funziona correttamente solo su M15.

Evitare di usare M1, M5, H1 o altri, perché la logica interna è calibrata su M15.

Eseguire sempre GoldScalperPRO su grafico M15 e testare prima su conto demo per familiarizzare con la frequenza delle operazioni e la gestione del rischio.





Principali Input configurabili:

SymbolsList

Elenco dei simboli su cui l’EA opererà. Inserire solo XAUUSD (oro).

MagicNumber – Numero identificativo delle operazioni dell’EA.

Serve per distinguere i trade aperti da questo EA da altri ordini sul conto.

UseACFilter – Abilita o disabilita il filtro di sicurezza aggiuntivo.

true = attivo, false = disattivo.

Migliora la protezione contro segnali non ottimali.

Lots – Dimensione del lotto per ogni operazione.

Modifica secondo il capitale disponibile e la gestione del rischio.

Esempio: 0.01, 0.05, 0.1.

Nota: Modificare i parametri solo se si comprende il loro effetto sulle operazioni.

È consigliato testare sempre l’EA su conto demo prima di passare a un conto reale.

Tutti i valori sono personalizzabili per adattarsi al capitale, al broker e al livello di rischio desiderato.





Perché evitare di usare più EA contemporaneamente

Conflitti tra strategie: Ogni EA segue una logica specifica. Più EA sullo stesso account possono aprire ordini opposti o duplicati, aumentando il rischio di perdita.

Gestione del rischio complicata: Con più EA, diventa difficile controllare stop loss, take profit e drawdown complessivo.

Sovraccarico del server: Troppi EA possono rallentare la piattaforma, causando slippage o errori di esecuzione.

Consiglio: Mantieni un solo EA per account se vuoi testarne l’efficacia





Uso della VPN con GoldScalperPRO

Si consiglia di usare una VPN affidabile durante l’esecuzione di GoldScalperPRO per proteggere la connessione al broker e aumentare la sicurezza dei dati.

Vantaggi principali:

Connessione sicura: Cripta le informazioni tra il PC/Server e il broker.

Accesso stabile da qualsiasi luogo: Ideale se si utilizza un VPS o si viaggia spesso.

Privacy: Maschera l’IP, riducendo rischi di attacchi mirati o blocchi geografici.

Avvertenze:

Alcune VPN possono introdurre leggeri ritardi nella trasmissione dei dati; testare sempre su conto demo prima di operare live.

Assicurarsi che il broker permetta connessioni tramite VPN.

Nota: L’uso della VPN migliora sicurezza e privacy, ma non sostituisce la gestione del rischio o le corrette impostazioni dell’EA.





ATTENZIONE: TRADING AD ALTO RISCHIO

Nessuna garanzia di profitto: L’uso di GoldScalperPRO non garantisce guadagni. Tutte le operazioni comportano il rischio di perdite parziali o totali del capitale investito.

Utilizzo responsabile del capitale: Utilizzare solo fondi che si è disposti a perdere. Non investire mai denaro necessario per esigenze personali, familiari o aziendali.

Trading su oro (XAUUSD) rischioso: L’EA è progettato esclusivamente per il mercato dell’oro. Le condizioni di volatilità e leva finanziaria possono provocare perdite rapide.

Monitoraggio consigliato: Anche se GoldScalperPRO è automatico, si consiglia di monitorare periodicamente le operazioni e di comprendere appieno il funzionamento dell’EA prima dell’uso.

Nessuna responsabilità per perdite: Lo sviluppatore non si assume responsabilità per eventuali perdite dirette, indirette o conseguenti derivanti dall’uso di questo EA.

Formazione e consapevolezza: È responsabilità dell’utente comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, l’analisi tecnica, la gestione del rischio e l’uso degli strumenti automatici di trading.

Test e simulazioni consigliati: Si raccomanda vivamente di effettuare test su conto demo prima di utilizzare GoldScalperPRO su conti reali.