Drawdown monitor for peaceful sleep

Questo Drawdown Monitor ti consente di dormire "sonni tranquilli" ed evitare di bruciare il tuo conto. Assicurati di non perdere più denaro di quello che avevi previsto. Lui sorveglierà costantemente ogni singola posizione aperta e la chiuderà se il limite impostato sarà superato. È fondamentale per tutti i trader che utilizzano EA scaricati dalla rete e magari non sono ancora testati a fondo oppure che utilizzano strategie a martingala o griglia che potrebbero aumentare improvvisamente il vost

FREE