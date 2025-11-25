Drawdown monitor for peaceful sleep

Questo Drawdown Monitor ti consente di dormire "sonni tranquilli" ed evitare di bruciare il tuo conto.

Assicurati di non perdere più denaro di quello che avevi previsto.

Lui sorveglierà costantemente ogni singola posizione aperta e la chiuderà se il limite impostato sarà superato.

È fondamentale per tutti i trader che utilizzano EA scaricati dalla rete e magari non sono ancora testati a fondo oppure che utilizzano strategie a martingala o griglia che potrebbero aumentare improvvisamente il vostro drawdown fino a bruciare il conto se voi non siete costantemente presenti.

Il prezzo di questo EA è irrisorio rispetto al danno che subiresti in caso di bruciatura del conto.
La versione Demo vi consente di utilizzarlo liberamente e senza limitazioni su un conto demo, impostare e testare i pochi parametri necessari e utilizzarlo poi, in versione licenziata, sul conto live


Parameter Description
DD monitor mode Drawdown monitoring mode: percentage or fix value (see below)
Drawdown max in percentage      true = drawdown percentage related to current equity
Drawdown max in currency      false = fixed value in currency
Check whether Algo Trading is activated Check if Algo Trading is activated to ensure that monitoring is really active
Control panel X position Position in X of the Control Panel
Control panel Y position  Position in Y of the Control Panel

