Drawdown monitor for peaceful sleep

This licensed version can be used both on demo and live accounts without any limitation. Antes de utilizarlo en una cuenta real, le aconsejo que configure y pruebe todos los parámetros y verifique que su funcionamiento se ajusta a sus necesidades. Si necesitas una versión de prueba sin restricciones para probarla en tu cuenta demo, puedes encontrarla en este enlace: https: //www.mql5.com/en/market/product/156416

Enlace al Manual de Usuario





DD Monitor supervisará constantemente cada posición abierta y la cerrará si se supera el límite de seguridad establecido.

Es esencial para todos los traders que utilizan EAs que pueden no haber sido probados a fondo o que utilizan estrategias peligrosas de martingala o rejilla que podrían aumentar repentinamente su drawdown, resultando en la voladura de su cuenta si no está constantemente presente.

O más sencillamente, si desea una seguridad adicional cuando el EA opera con dinero real y no está seguro de que utilice estrategias de protección del capital realmente fiables.

El precio de este EA es insignificante comparado con la pérdida que sufrirías si tu cuenta se fuera al garete.