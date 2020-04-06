Drawdown monitor for peaceful sleep
- Asesores Expertos
- Marco Cesare Dezzani
- Versión: 1.5
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Este Drawdown Monitor le permite dormir tranquilo y evitar que su cuenta explote¡No pierda más dinero del que tenía previsto !
This licensed version can be used both on demo and live accounts without any limitation.
Antes de utilizarlo en una cuenta real, le aconsejo que configure y pruebe todos los parámetros y verifique que su funcionamiento se ajusta a sus necesidades.
Si necesitas una versión de prueba sin restricciones para probarla en tu cuenta demo, puedes encontrarla en este enlace: https: //www.mql5.com/en/market/product/156416
Para cualquier duda, pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto conmigo
DD Monitor supervisará constantemente cada posición abierta y la cerrará si se supera el límite de seguridad establecido.
Es esencial para todos los traders que utilizan EAs que pueden no haber sido probados a fondo o que utilizan estrategias peligrosas de martingala o rejilla que podrían aumentar repentinamente su drawdown, resultando en la voladura de su cuenta si no está constantemente presente.
O más sencillamente, si desea una seguridad adicional cuando el EA opera con dinero real y no está seguro de que utilice estrategias de protección del capital realmente fiables.
Descripción técnica
En esta versión de DD Monitor se han añadido nuevasfunciones de monitorización potentes y útiles.
Sobre todo, la monitorización puede llevarse a cabo paraposiciones individuales, que se cierran individualmente cuando se alcanzan los valores establecidos.
Además, se puede establecer un DD total que, si se supera,cierra todas las posiciones abiertas.
Una opción importante permite excluir del cálculo del DD máximo las posiciones con unnúmero mágico específico. Esto permite diferenciar las posiciones generales de las de un EA específico.
El monitor de DD puede arrastrarse al gráfico que utiliza para operar manualmente o a un gráfico separado si ya hay otro EA presente (ver capturas de pantalla).
Tanto el par de divisas como el marco temporal del gráfico son irrelevantes.
El uso de este Monitor DD en el Probador de Estrategias no tiene sentido.
Lista de parámetros
|Modo de monitorización DD
|Modo de monitorización de la reducción: porcentaje o valor absoluto:
true = porcentaje de reducción relacionado con la equidad actual
false = valor absoluto en divisa
|Máx. DD en porcentaje posiciones individuales
| DD máx. considerada para posiciones individuales, en porcentaje delcapital de la cuenta
|DD máx. DD en divisa posiciones individuales
|DD máx. considerada para posiciones individuales, como valor absoluto en la divisa actual
|DD total máx. en %
|DD total máx. como porcentaje del capital de la cuenta - todas las posiciones excepto el número mágico especificado
|DD total máx. en divisa
|DD total máx. como valor absoluto en la divisa actual- todas las posiciones excepto el número mágico especificado
|DD total máx. en % - sólo mágico
|DD total máx. como porcentaje de la equidad de la cuenta - sólo para el número mágico especificado
|DD total máx. en divisa - sólo magic
|DD total máx. como valor absoluto en la divisa actual - sólo para el número mágico especificado
|Porcentaje de preaviso
|Si se introduce 25, se emite un preaviso cuando la DD alcanza el 75% (25% antes de cerrar la posición)
|Número mágico específico a supervisar
|Si se introduce un número mágico, las posiciones abiertas con este número mágico se consideran por separado en la DD total
|Notificación por correo electrónico
|Activar/desactivar la notificación de preaviso por correo electrónico
|Prefijo del asunto del correo
|Prefijo que se indicará en el asunto del correo electrónico para identificar que se trata de un preaviso de DD Monitor
|Notificación de alerta
|Activar/desactivar la notificación de alerta previa (cuadro emergente)
|Notificación sonora
|Activar/desactivar notificaciónsonora de pre-aviso (sólo si la notificación de Alerta está desactivada)
|Comisión del broker por lote en la divisa de la cuenta
|Comisiones del broker por lote a tener en cuenta en el cálculo de la detracción
|Posición en X del panel de control
|Posición en X del panel de control
|Posición en Y del panel de control
|Posición en Y del panel de control
|Fondo negro
|El fondo del gráfico será totalmente negro.