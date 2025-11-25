Drawdown monitor for relaxed sleep
- Experts
- Marco Cesare Dezzani
- Versione: 1.0
Questo Drawdown Monitor ti consente di dormire "sonni tranquilli" ed evitare di bruciare il tuo conto.
Assicurati di non perdere più denaro di quello che avevi previsto.
Lui sorveglierà costantemente ogni singola posizione aperta e la chiuderà se il limite impostato sarà superato.
È fondamentale per tutti i trader che utilizzano EA scaricati dalla rete e magari non sono ancora testati a fondo oppure che utilizzano strategie a martingala o griglia che potrebbero aumentare improvvisamente il vostro drawdown fino a bruciare il conto se voi non siete costantemente presenti.
|Parameter
|Description
|DD monitor mode
|Drawdown monitoring mode: percentage or fix value (see below)
|Drawdown max in percentage
| true = drawdown percentage related to current equity
|Drawdown max in currency
| false = fixed value in currency
|Check whether Algo Trading is activated
|Check if Algo Trading is activated to ensure that monitoring is really active
|Control panel X position
|Position in X of the Control Panel
|Control panel Y position
|Position in Y of the Control Panel