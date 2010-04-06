Adaptive SF Pro Scalper EA mr
DMITRII GRIDASOV
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile, senza swap!
Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie!
Usa Set_files v25.15 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
Caratteristiche dell'EA:
- Tecniche di scalping.
- Nessuna influenza di rollover.
- Nessuno swap coinvolto.
- Nessun mantenimento degli ordini da venerdì a lunedì per evitare gap.
- L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi di intelligenza artificiale.
- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione dell'account.
- L'EA dovrebbe essere eseguito su 9 coppie contemporaneamente: i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.
- Il robot esegue automaticamente i calcoli degli interessi composti: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 con il rischio appropriato secondo la procedura seguente e lasciare il PC in esecuzione (o utilizzare semplicemente un VPS).
- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Coppie di trading: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD
- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso all'inizio della sessione asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva compresa tra 1:30 e 1:2000.
- Gestione del rischio: si consiglia un rischio dell'1-4% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE utilizzare un lotto fisso.
- L'EA ha un display informativo: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare l'Info Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Come installare:
- Aprire i seguenti 9 grafici:
GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.
- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA (scaricare tutti i Set_file v25.15 dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC) per consentire all'EA di svolgere il suo lavoro.
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:
- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (in orario solare) e GMT+3 (in orario legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i relativi set_file, se necessario.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.
