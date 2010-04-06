Adaptive SF Pro Scalper EA mr

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile, senza swap!





Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie!





Usa Set_files v25.15 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.





Caratteristiche dell'EA:

- Tecniche di scalping.

- Nessuna influenza di rollover.

- Nessuno swap coinvolto.

- Nessun mantenimento degli ordini da venerdì a lunedì per evitare gap.

- L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi di intelligenza artificiale.

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione dell'account.

- L'EA dovrebbe essere eseguito su 9 coppie contemporaneamente: i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".

- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.

- Il robot esegue automaticamente i calcoli degli interessi composti: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 con il rischio appropriato secondo la procedura seguente e lasciare il PC in esecuzione (o utilizzare semplicemente un VPS).

- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- Coppie di trading: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso all'inizio della sessione asiatica.

- Leva del conto: qualsiasi leva compresa tra 1:30 e 1:2000.

- Gestione del rischio: si consiglia un rischio dell'1-4% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE utilizzare un lotto fisso.

- L'EA ha un display informativo: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare l'Info Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Come installare:

- Aprire i seguenti 9 grafici:

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- Selezionare l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.

- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA (scaricare tutti i Set_file v25.15 dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC) per consentire all'EA di svolgere il suo lavoro.





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:





- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (in orario solare) e GMT+3 (in orario legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i relativi set_file, se necessario.





- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.