RVI Values MTF

Valori RVI multi-timeframe sui Simboli selezionati: confronta le tendenze attuali del mercato

L' indicatore mostra i valori dell'Indice di Vigore Relativo (RVI) da tutti i timeframe e Simboli selezionati in una singola tabella, che ti consente di analizzare rapidamente le tendenze attuali dei prezzi di mercato.

Ogni Simbolo può essere personalizzato: rimosso o sostituito. Puoi aggiungere fino a 40 Simboli. Il pannello può essere spostato in qualsiasi punto del grafico (trascina ovunque).

Nelle impostazioni di input puoi configurare: Impostazioni dell'indicatore RVI: Periodo MA, Dati visualizzati: "Segnale" o "Valore".

"Segnale" o "Valore". Ogni timeframe può essere abilitato / disabilitato .

. Opzione evidenziazione : se abilitata - i livelli estremi saranno evidenziati con colori personalizzati.

: se abilitata - i livelli estremi saranno evidenziati con colori personalizzati. Impostazioni livelli estremi : Valore alto e Valore basso.

: Valore alto e Valore basso. Avvisi : possono essere abilitati per livelli estremi: RVI alto / RVI basso / entrambi.

: possono essere abilitati per livelli estremi: RVI alto / RVI basso / entrambi. Stili visivi: dimensione, tema scuro / chiaro, colori evidenziazione.

L'RVI (Indice di Vigore Relativo):



È un oscillatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica che misura la convinzione di una tendenza dei prezzi confrontando il prezzo di chiusura di un titolo con il suo range di trading. La premessa centrale è semplice: il "vigore" o momentum è tipicamente più forte in un mercato con tendenza al rialzo quando il prezzo chiude più in alto di quanto abbia aperto, e più debole in una tendenza al ribasso.

A differenza degli oscillatori più comuni, l'RVI è progettato per anticipare l'azione dei prezzi, fornendo spesso segnali prima che si verifichi un'inversione. Si basa sull'osservazione che in una forte tendenza rialzista, i prezzi tendono a chiudere più in alto di quanto abbiano aperto. Al contrario, in una tendenza ribassista, i prezzi tendono a chiudere più in basso di quanto abbiano aperto.

La formula RVI normalizza questa relazione e la smorza con una media mobile semplice (SMA).

Il calcolo coinvolge diversi passaggi:

Calcola il "Vigore" per ogni periodo:

Vigore = (Chiusura - Apertura) / (Massimo - Minimo). Smorza i valori: I valori risultanti vengono poi smorzati con una Media Mobile Semplice (SMA) a 4 periodi.

Questo crea quella che viene spesso chiamata "Linea RVI" o il valore RVI principale. Crea una Linea di Segnale: Una seconda SMA a 4 periodi viene applicata ai valori RVI principali, creando una "Linea di Segnale" (simile all'indicatore MACD).

L'impostazione standard dell'RVI è un calcolo di 10 periodi, ma questo può essere regolato.

La Formula RVI in poche parole: Linea RVI = SMA( [ (Chiusura - Apertura) / (Massimo - Minimo) ], 4 ) per 10 periodi Linea di Segnale = SMA a 4 periodi della Linea RVI

Come fare trading utilizzando l'indicatore RVI: Segnali chiave



I trader utilizzano l'RVI in diversi modi, con i segnali più comuni che sono incroci, divergenze e rotture della linea centrale.

1. Incroci RVI (Il segnale più comune)

Questo è il metodo principale di trading con l'RVI.

Segnale rialzista: Quando la Linea RVI incrocia sopra la sua Linea di Segnale , indica un momentum rialzista in costruzione.

Questo è spesso visto come un segnale di acquisto.

Segnale ribassista: Quando la Linea RVI incrocia sotto la sua Linea di Segnale, indica un momentum ribassista crescente.

Questo è spesso visto come un segnale di vendita.

2. Divergenze RVI (Segnali di inversione ad alta probabilità)

Le divergenze si verificano quando l'azione dei prezzi e l'indicatore RVI si muovono in direzioni opposte. Possono segnalare una potenziale inversione di tendenza.

Divergenza rialzista: Il prezzo fa un minimo più basso , ma l'RVI fa un minimo più alto .

Ciò suggerisce che il momentum al ribasso si sta indebolendo e un'inversione rialzista potrebbe essere imminente.

Divergenza ribassista: Il prezzo fa un massimo più alto, ma l'RVI fa un massimo più basso.

Ciò suggerisce che il momentum al rialzo si sta esaurendo e un'inversione ribassista potrebbe essere in arrivo.

3. Incrocio della linea centrale

L'RVI oscilla attorno a una linea centrale (di solito zero).

Quando l'RVI è sopra lo zero , suggerisce una tendenza rialzista.

Quando l'RVI è sotto lo zero, suggerisce una tendenza ribassista.

Un incrocio della linea centrale può essere utilizzato per confermare la direzione generale del trend.

RVI vs. RSI: Qual è la differenza?

Molti trader confondono l'RVI con il più popolare Indice di Forza Relativa (RSI). Sebbene entrambi siano oscillatori di momentum, misurano cose diverse:



Caratteristica RVI RSI Misurazione centrale

Confronta il prezzo di chiusura con il prezzo di apertura rispetto all'intervallo.

Misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi basandosi sui prezzi di chiusura.

Focus La "convinzione" dietro un movimento (la chiusura ha confermato il trend?).

L'entità dei guadagni recenti vs perdite per identificare condizioni di ipercomprato / ipervenduto. Segnali chiave

Incroci, Divergenze



Livelli ipercomprato/ipervenduto (70/30), Divergenze Qualità principale

Considerato più un indicatore anticipatore. Considerato più un indicatore ritardato.



Limitazioni dell'indicatore RVI

Nessun indicatore è perfetto, e l'RVI non fa eccezione.

Segnali falsi (whipsaws): In mercati laterali o volatili, l'RVI può produrre molti segnali di incrocio falsi (whipsaws), portando a potenziali perdite.

Natura ritardata: Come tutti gli indicatori basati sulle medie mobili, è intrinsecamente ritardato. Conferma ciò che è già accaduto piuttosto che prevedere il futuro lontano.

Non uno strumento autonomo: L'RVI non dovrebbe mai essere utilizzato in isolamento. È più efficace quando combinato con altre forme di analisi tecnica, come linee di tendenza, livelli di supporto/resistenza e indicatori di volume.

l' Indice di Vigore Relativo (RVI) è uno strumento unico e prezioso per il toolkit di qualsiasi trader tecnico. Il suo punto di forza risiede nella sua capacità di valutare la convinzione sottostante di un movimento dei prezzi, fornendo spesso avvisi precoci di esaurimento del trend attraverso le divergenze.





Per i migliori risultati, utilizza l'RVI per confermare i segnali dalla tua strategia di trading principale e da altri indicatori. Comprendendo cos'è l'indicatore RVI e come applicare i suoi segnali - in particolare incroci e divergenze - puoi prendere decisioni più informate e valutare meglio la vera forza di una tendenza di mercato.