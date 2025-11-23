RVI Values MTF

Valeurs RVI multi-timeframes sur les Symboles sélectionnés : comparez les tendances actuelles du marché

L' indicateur affiche les valeurs de l'Indice de Vigueur Relative (RVI) de tous les timeframes et Symboles sélectionnés dans un seul tableau, ce qui vous permet d' analyser rapidement les tendances de prix actuelles du marché.

Mon utilitaire multifonctionnel: 66+ fonctionnalités  |  Contactez-moi pour toute question  |  Version MT5

Chaque Symbole peut être personnalisé : supprimé ou remplacé. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 Symboles.

Le panneau peut être déplacé n'importe où sur le graphique (glissez-déposez n'importe où).

Dans les paramètres d'entrée vous pouvez configurer :

  • Paramètres de l'indicateur RVI : Période de la MA, Données affichées : "Signal" ou "Valeur".
  • Chaque timeframe peut être activé / désactivé.
  • Option de surbrillance : si activée - les niveaux extrêmes seront mis en surbrillance dans des couleurs personnalisées.
    • Paramètres des niveaux extrêmes : Valeur haute et Valeur basse.
  • Alertes : peuvent être activées pour les niveaux extrêmes : RVI haut / RVI bas / les deux.

  • Styles visuels : taille, thème sombre / clair, couleurs de surbrillance.

Le RVI (Indice de Vigueur Relative) :

C'est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique qui mesure la conviction d'une tendance de prix en comparant le prix de clôture d'un titre à sa fourchette de trading. Le principe central est simple : la "vigueur" ou le momentum est généralement plus forte dans un marché en tendance haussière lorsque le prix clôture plus haut qu'il n'a ouvert, et plus faible dans une tendance baissière.

Contrairement aux oscillateurs plus courants, le RVI est conçu pour devancer l'action des prix, fournissant souvent des signaux avant qu'un renversement ne se produise. Il est basé sur l'observation que dans une tendance haussière forte, les prix ont tendance à clôturer plus haut qu'ils n'ont ouvert. Inversement, dans une tendance baissière, les prix ont tendance à clôturer plus bas qu'ils n'ont ouvert.

La formule RVI normalise cette relation et la lisse avec une moyenne mobile simple (SMA).

Le calcul implique plusieurs étapes :

  1. Calculez la "Vigueur" pour chaque période : 
    Vigueur = (Clôture - Ouverture) / (Haut - Bas).

  2. Lissez les valeurs : Les valeurs résultantes sont ensuite lissées avec une Moyenne Mobile Simple (SMA) de 4 périodes.
    Cela crée ce qu'on appelle souvent la "Ligne RVI" ou la valeur RVI principale.

  3. Créez une Ligne de Signal : Une deuxième SMA de 4 périodes est appliquée aux valeurs RVI principales, créant une "Ligne de Signal" (similaire à l'indicateur MACD).

Le réglage standard du RVI est un calcul sur 10 périodes, mais cela peut être ajusté.

La Formule RVI en bref : Ligne RVI = SMA( [ (Clôture - Ouverture) / (Haut - Bas) ], 4 ) pour 10 périodes Ligne de Signal = SMA de 4 périodes de la Ligne RVI

Comment trader en utilisant l'indicateur RVI : Signaux clés

Les traders utilisent le RVI de plusieurs manières, les signaux les plus courants étant les croisements, les divergences et les franchissements de la ligne centrale.

1. Croisements RVI (Le signal le plus courant)

Il s'agit de la principale méthode de trading avec le RVI.

  • Signal haussier : Lorsque la Ligne RVI croise au-dessus de sa Ligne de Signal, cela indique un momentum haussier en construction.
    Cela est souvent considéré comme un signal d'achat.

  • Signal baissier : Lorsque la Ligne RVI croise en dessous de sa Ligne de Signal, cela indique un momentum baissier croissant.
    Cela est souvent considéré comme un signal de vente.

2. Divergences RVI (Signaux de renversement à haute probabilité)

Les divergences se produisent lorsque l'action des prix et l'indicateur RVI se déplacent dans des directions opposées. Elles peuvent signaler un potentiel renversement de tendance.

  • Divergence haussière : Le prix fait un plus bas, mais le RVI fait un plus haut.
    Cela suggère que le momentum baissier s'affaiblit et qu'un renversement haussier pourrait être imminent.

  • Divergence baissière : Le prix fait un plus haut, mais le RVI fait un plus bas.
    Cela suggère que le momentum haussier s'estompe et qu'un renversement baissier pourrait arriver.

3. Croisement de la ligne centrale

Le RVI oscille autour d'une ligne centrale (généralement zéro).

  • Lorsque le RVI est au-dessus de zéro, cela suggère un biais haussier.

  • Lorsque le RVI est en dessous de zéro, cela suggère un biais baissier.
    Un croisement de la ligne centrale peut être utilisé pour confirmer la direction générale de la tendance.

RVI vs. RSI : Quelle est la différence ?

De nombreux traders confondent le RVI avec le plus populaire Indice de Force Relative (RSI). Bien que les deux soient des oscillateurs de momentum, ils mesurent des choses différentes :
Caractéristique RVI RSI
Mesure centrale
 Compare le prix de clôture au prix d'ouverture par rapport à la fourchette.
 Mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix basés sur les prix de clôture.
Focus La "conviction" derrière un mouvement (la clôture a-t-elle confirmé la tendance ?).
 L'ampleur des gains récents vs pertes pour identifier les conditions de surachat / survente.
Signaux clés
 Croisements, Divergences

 Niveaux de surachat/survente (70/30), Divergences
Qualité principale
 Considéré comme plus un indicateur avancé. Considéré comme plus un indicateur retardé.

Limitations de l'indicateur RVI

Aucun indicateur n'est parfait, et le RVI ne fait pas exception.

  • Signaux erratiques (whipsaws) : Dans des marchés latéraux ou chaotiques, le RVI peut produire de nombreux faux signaux de croisement (whipsaws), entraînant des pertes potentielles.

  • Nature retardée : Comme tous les indicateurs basés sur les moyennes mobiles, il est intrinsèquement retardé. Il confirme ce qui s'est déjà produit plutôt que de prédire le futur lointain.

  • Pas un outil autonome : Le RVI ne doit jamais être utilisé isolément. Il est plus efficace lorsqu'il est combiné avec d'autres formes d'analyse technique, telles que les lignes de tendance, les niveaux de support/résistance et les indicateurs de volume.

Conclusion : l' Indice de Vigueur Relative (RVI) est un outil unique et précieux pour la boîte à outils de tout trader technique. Sa force réside dans sa capacité à évaluer la conviction sous-jacente d'un mouvement de prix, fournissant souvent des alertes précoces d'épuisement de tendance grâce aux divergences.

Pour de meilleurs résultats, utilisez le RVI pour confirmer les signaux de votre stratégie de trading principale et d'autres indicateurs. En comprenant ce qu'est l'indicateur RVI et comment appliquer ses signaux - en particulier les croisements et les divergences - vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et mieux évaluer la véritable force d'une tendance de marché.

Plus de l'auteur
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitaires
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils professionnels intégrés pour gérer, analyser et automatiser vos opérations de trading. Cet assistant regroupe la gestion du risque, le contrôle des positions, les ordres intelligents et l’analyse du marché dans un seul tableau de bord clair et efficace. Convient pour Forex, actions, indices, crypto et autres instruments financiers. Pourquoi les traders choisissent cet outil Ouverture et gestion rapides des positi
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Trace automatiquement les niveaux de Fibonacci, basés sur les prix Haut et Bas de la période spécifiée Plusieurs barres   peuvent être combinées : par exemple, vous pouvez obtenir un Fibonacci basé sur les plus hauts et plus bas sur 10 jours Mon   #1   Outil : 66+ fonctionnalités, dont cet indicateur  |   Contactez-moi  pour toute question  |    Version MT5 Aide à identifier les niveaux de retournement potentiels ; Les motifs formés aux niveaux de Fibonacci sont souvent plus forts ; Réduit   con
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Timer Countdown
Makarii Gubaydullin
5 (2)
Utilitaires
Minuteur de compte à rebours jusqu'à la fermeture du bar, + statut de progression en %:  #1 utilitaire multifonctionnel :   66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    version MT4 Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer : Timeframe pour le calcul ; true / false:   Option de timeframe supérieur (suivant celui actuellement utilisé : M15->M30, H4->D1...) Position : 1 = Coin inférieur gauche ; 2 = Coin inférieur droit ; 3 = Coin
FREE
Countdown Bar Timer
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Minuteur de compte à rebours jusqu'à la fermeture du bar, + statut de progression %:  #1 utilitaire multifonctionnel :   66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    version MT5 Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer : Plage de temps pour le calcul ; true / false : Option de plage de temps supérieure (suivante à celle actuellement utilisée : M15->M30, H4->D1...) Position : 1 = Coin inférieur gauche ; 2 = Coin inférieur droit
FREE
Renko Charts Pro
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Filtrez les petits mouvements de prix et concentrez-vous sur la tendance générale . L'indicateur de graphique Renko vous aidera à filtrer les petits mouvements de prix pour que vous puissiez vous concentrer sur la tendance générale. Le prix doit se déplacer d'un montant spécifié pour créer un bloc Renko. Cela facilite l'identification de la direction actuelle de la tendance dans laquelle le prix se déplace. Utilitaire multifonctionnel : inclut 66+ fonctionnalités  |   Contactez-moi  si vous ave
Swap and Spread
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Affiche les informations actuelles du marché avec une mise à jour par seconde. Taille du spread; Taille du swap: pour les positions courtes et longues; Heure locale (optionnel); Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    MT4 version Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer: Taille de la police; Couleur du texte; Sélectionner le positionnement: coin gauche / droit du graphique; Heure locale: activer/
FREE
Spread and Swap
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Utilitaires
Affiche les informations actuelles du marché avec une mise à jour par seconde. Taille du spread; Taille du swap: pour les positions courtes et longues; Optionnellement, vous pouvez activer l'affichage de l'heure actuelle; Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |  Version MT5 Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer: Taille de la police; Couleur du texte; Sélectionner le positionnement: coin gauche/dr
FREE
Lot Size Calc
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Trouvez rapidement la taille du lot  directement dans le terminal , pour respecter la gestion des risques. Découvrez mon  #1 Gestionnaire de Trades : 66+ fonctionnalités, incluant la gestion des risques PRO  |   Contactez-moi  si vous avez des questions fonctionne avec tous les instruments de trading: Forex, Actions, Futures, Indices, CFD, Obligations, Cryptomonnaies; fonction de minimisation de l'interface; flexibilité d'utilisation; gestion de l'argent; Particulièrement utile pour les traders
Price Action Pro
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
L'indicateur affiche les modèles Price Action les plus importants indiquant un potentiel renversement/poursuite de tendance. Découvrez mon  #1 Pro Manager : 66+ fonctionnalités, incluant cet indicateur |   Contactez-moi  pour toute question Modèles disponibles: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Fonctionnalités: Vous pouvez sélectionner les modèles à afficher et désactiver ceux inutiles; Notifications : alertes dans le terminal,
Support and Resistance Auto
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
L'indicateur affiche les niveaux qui sont des extrêmes pour les périodes spécifiées. Le niveau de résistance est le prix maximum de la dernière barre fermée; Le niveau de support est le prix minimum de la dernière barre fermée; Découvrez mon #1 Trade Assistant : 66+ fonctionnalités, dont cet indicateur | Contactez-moi pour toute question 2 modes de fonctionnement: Corps réels: Les prix d'ouverture et de clôture seront utilisés; Extrêmes: Les prix haut et bas seront utilisés; Cet indicateur: Ai
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Lines of risk
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
L'indicateur affiche le   niveau de risque spécifié   sur le graphique, pour les positions longues et courtes. Découvrez mon  #1 Gestionnaire de trades : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Peut être utile pour définir le niveau Stop Loss, dont la valeur est visible sur l'axe des prix à droite. Pour calculer le niveau de risque, une taille de lot   Fixée  / ou   Dernière utilisée   est utilisée. Paramètres d'entrée : Dernier lot tradé :  mettez
Candle Size
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Trouve les barres qui dépassent la taille spécifiée Découvrez mon  #1 Assistant de Trading : 66+ fonctionnalités, dont cet indicateur |   Contactez-moi  pour toute question 2 modes de fonctionnement : Corps réel :  la différence entre les prix d' ouverture et de clôture  sera utilisée ; Extrêmes :  la différence entre les prix maximum et minimum  sera utilisée ; Cet indicateur : Utile pour filtrer les motifs en période de faible volatilité ; Indique le début d'une tendance ; Aide à visualiser
Bar Directions All Timeframes
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Affiche la direction des barres sur toutes les périodes principales. Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet indicateur      |     Version pour MT5 Signification des signaux visuels ( carrés): Rouge : Le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture: Close < Open;  Vert : Le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture: Close > Open; Bleu : Le prix de clôture est égal au prix d'ouverture: Close = Open; Vous pouvez définir le Décalage de la barre calculée, par rap
Pips Counter with Alerts
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Informer pour calculer les résultats des trades ouverts Découvrez mon  #1 Trade Manager : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Le panneau d'information regroupe les ordres ouverts en 2 catégories: Achats Ventes Pour chaque catégorie, le symbole et le nombre actuel de pips sont affichés. Le résultat total pour tous les trades ouverts est affiché ci-dessous. Les notifications peuvent être activées ou désactivées en cliquant simplement sur le bouto
Indicators 14 in 1
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Indicateurs
14 indicateurs et outils auxiliaires pour un trading pratique Cet utilitaire contient 14 outils supplémentaires qui peuvent être utiles pour certaines actions du trader,   simplifiant et accélérant ainsi le processus de trading. Découvrez mon  #1 Trade Manager : inclut 66+ fonctionnalités et indicateurs  |   Contactez-moi  si vous avez des questions En raison des différentes résolutions d'écran, certains utilisateurs peuvent constater que les étiquettes se chevauchent ou sont trop petites. Si vo
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Informer pour suivre vos résultats de trading quotidiens Découvrez mon  #1 Assistant de Trading : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Dans la partie supérieure du panneau, vous définissez l'objectif de profit quotidien (en pips): Saisie manuelle d'une valeur; Utilisation des boutons [+] et [-] (le pas de modification peut être configuré dans les paramètres); Le tableau de bord classe ensuite les trades en 2 catégories: Résultat flottant actuel;
Gap indicator
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Affiche l'apparition d'un gap sur le graphique (lorsque le prix de clôture de la barre précédente diffère du prix d'ouverture de la nouvelle barre). #1 utilitaire multifonction:  66+ fonctionnalités, dont cet indicateur  |   Contactez-moi  si vous avez des questions  |   MT5 version Dans les paramètres initiaux vous pouvez configurer: La taille du gap (en points): seuls les gaps dépassant cette valeur seront affichés. Couleur des flèches : séparément pour les gaps haussiers et baissiers. Lorsqu
Market information
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Informations sur le marché et statistiques détaillées : analyse de la volatilité et des barres de prix. Découvrez mon  # 1 Trade Assistant : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Spécifiez une paire de devises/instrument de trading pour obtenir des informations : Informations sur le marché : Spread actuel ; Swap pour les positions longues (achats) ; Swap pour les positions courtes (ventes) ; Sélectionnez une période et un nombre de bougies pour a
Market watch list
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Surveillez vos symboles favoris Utilitaire multifonctionnel :  66+ fonctionnalités, y compris cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |   Version MT5 Cet outil s’ouvre dans une fenêtre séparée : il peut être déplacé (glisser n’importe où) et minimisé [v]. Vous pouvez ajuster la liste de surveillance sur le panneau : Cliquez sur [edit list] pour ajouter / supprimer des symboles de la liste de surveillance. Valeur calculée : elle peut être la dernière [barre fermée] ou la barre
Multi Timeframe
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
L'indicateur vous aide à analyser 3 intervalles de temps différents sur un seul écran : afin que vous puissiez voir l'action globale des prix. Découvrez mon  #1 Gestionnaire de Trades : 66+ fonctionnalités, dont cet outil  |   Contactez-moi si vous avez des questions Dans les paramètres initiaux, vous pouvez configurer : TimeFrame 1; TimeFrame 2; TimeFrame 3; Le nombre de barres à afficher; Couleurs des barres haussières et baissières; Le fichier du produit doit être placé dans le répertoire 'I
Trade statistics
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Statistiques détaillées de votre trading pour la période sélectionnée Découvrez mon  #1 Trade Manager : 66+ fonctionnalités, incluant des statistiques étendues  |   Contactez-moi si vous avez des questions Modes d'affichage des statistiques: Pour la paire de devises/instrument de trading  sélectionné Statistiques pour  tous les trades   (" ALL ") Vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez obtenir des statistiques: 1 jour 1 semaine 1 mois 2  mois 3  mois 6  mois 1 an 2 ans H
Alert Levels PRO
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Utilitaire pour définir des notifications lorsqu'un niveau de prix donné est atteint Découvrez mon  #1 Gestionnaire de Trading : 66+ fonctionnalités, y compris Alertes et Alertes de Ligne de Tendance  |   Contactez-moi  si vous avez des questions L'alerte peut être définie de trois manières: Saisie manuelle du niveau de prix; Définition de la variation de prix: en pourcentage / en pips / en points de marché; Déplacement du niveau avec la souris: il y a aussi une fonction d'aimant, lorsqu'elle e
Manage trades
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Gestion des ordres actifs et en attente : breakeven automatique, modifications TP/SL, clôture partielle/totale, affichage visuel des niveaux sur le graphique Découvrez mon #1  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant la gestion PRO des trades   |    Contactez-moi  si vous avez des questions 1) Fenêtre principale : pour gérer les ordres, vous pouvez définir un symbole spécifique [Symbol] ou sélectionner tous les symboles [ALL] Fermer toutes les positions actives [ALL] Fermer tous les trades profit
Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Statistiques détaillées de votre trading pour la période sélectionnée Découvrez mon #1 Assistant de Trading : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil | Contactez-moi si vous avez des questions L'utilitaire comprend 2 outils séparés: Statistiques de Trading Analyseur de Jours de la Semaine Modes d'affichage des statistiques: Pour la paire de devises/instrument de trading sélectionné(e) Statistiques pour tous les trades (" ALL ") Vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez obt
Future bar
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
L'indicateur montre la bougie en cours de formation sur la période sélectionnée Plusieurs barres   peuvent être   optionnellement   fusionnées   en une seule bougie : aide à voir la situation globale. Utilitaire Multifonction #1 : 66+ fonctionnalités, dont cet indicateur  |   Contactez-moi  pour toute question  |   Version MT5 Dans les paramètres d'entrée, sélectionnez la période qui sera utilisée pour la future barre : À droite du prix actuel, vous verrez une barre se former sur l'intervalle sp
Weekday stats best entry
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Statistiques de profit/perte pour chaque jour de la semaine Découvrez mon  #1 Utilitaire : 66+ fonctionnalités, incluant des statistiques étendues  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Modes d'affichage des statistiques: Pour la paire de devises/instrument de trading  sélectionné Statistiques pour  tous les trades  (" ALL ") Vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez obtenir des statistiques: 1 jour 1 semaine 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans Historique comple
Trend on market
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Tableau de bord des tendances : indicateur multi-temps, vous montre un résumé de la tendance actuelle Cet outil  est basé sur 3 indicateurs majeurs : RSI,  Stochastique et Commodity Channel Index. L'   option d'alertes   vous  aidera   à   ne   pas   manquer   le   début   de la   tendance. Utilitaire multifonction : inclut 66+ fonctionnalités  |   Contactez-moi  si vous avez des questions  |   Version MT5 Une variété d'options vous permettra de personnaliser l'indicateur selon vos besoins. Par
Multi TF Charts
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Analysez jusqu'à 3 graphiques supplémentaires d'autres unités de temps , sans changer le graphique principal. Utilitaire multifonctionnel : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    Version MT5 L'indicateur s'ouvre dans une  fenêtre séparée : La fenêtre   peut être déplacée   à n'importe quel endroit du graphique (en utilisant le bouton   [<M>]   ). La fenêtre peut également être réduite pour économiser de l'espace ( [ <^>]  bouton) Dans la fen
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis