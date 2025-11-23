RVI Values MTF

Seçilen Sembollerde Çoklu Zaman Dilimi RVI Değerleri: Mevcut Piyasa Trendlerini Karşılaştırın

Gösterge , tüm seçilen zaman dilimleri ve Sembollerden Göreceli Canlılık Endeksi (RVI) değerlerini tek bir tabloda görüntüler, bu da mevcut piyasa fiyat trendlerini hızlı bir şekilde analiz etmenizi sağlar.

Her Sembol özelleştirilebilir: kaldırılabilir veya değiştirilebilir. En fazla 40 Sembol ekleyebilirsiniz. Panel, grafiğin herhangi bir yerine taşınabilir (her yere sürükleyin).

Giriş ayarlarında şunları yapılandırabilirsiniz: RVI göstergesi ayarları: MA Periyodu, Görüntülenen veriler: "Sinyal" veya "Değer".

Her zaman dilimi etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir.

Vurgulama seçeneği: etkinleştirilirse - aşırı seviyeler özel renklerle vurgulanır.

Aşırı seviye ayarları: Yüksek değer ve Düşük değer.

Uyarılar: Aşırı seviyeler için etkinleştirilebilir: yüksek RVI / düşük RVI / her ikisi.

Görsel stiller: boyut, koyu / açık tema, vurgu renkleri.

RVI (Göreceli Canlılık Endeksi):



Bu, teknik analizde kullanılan, bir menkul kıymetin kapanış fiyatını işlem aralığına göre karşılaştırarak bir fiyat trendinin inanç düzeyini ölçen bir momentum osilatörüdür. Temel önerme basittir: "canlılık" veya momentum, genellikle yükseliş trendindeki bir piyasada fiyat açılıştan daha yüksek kapandığında daha güçlüdür ve düşüş trendinde daha zayıftır.

Daha yaygın osilatörlerin aksine, RVI fiyat hareketinin önüne geçecek şekilde tasarlanmıştır ve genellikle bir ters dönüş oluşmadan önce sinyaller sağlar. Güçlü bir yükseliş trendinde fiyatların açılıştan daha yüksek kapanma eğiliminde olduğu gözlemine dayanır. Tersine, düşüş trendinde fiyatlar açılıştan daha düşük kapanma eğilimindedir.

RVI formülü bu ilişkiyi normalleştirir ve basit bir hareketli ortalama (SMA) ile yumuşatır.

Hesaplama birkaç adım içerir:

Her periyot için "Canlılık" hesaplayın:

Canlılık = (Kapanış - Açılış) / (Yüksek - Düşük). Değerleri yumuşatın: Ortaya çıkan değerler daha sonra 4 periyotluk Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile yumuşatılır.

Bu, genellikle "RVI Çizgisi" veya ana RVI değeri olarak adlandırılan şeyi oluşturur. Sinyal Çizgisi oluşturun: Ana RVI değerlerine ikinci bir 4 periyotluk SMA uygulanarak bir "Sinyal Çizgisi" oluşturulur (MACD göstergesine benzer).

Standart RVI ayarı 10 periyotluk bir hesaplamadır, ancak bu ayarlanabilir.

Özetle RVI Formülü: RVI Çizgisi = SMA( [ (Kapanış - Açılış) / (Yüksek - Düşük) ], 4 ) 10 periyot boyunca Sinyal Çizgisi = RVI Çizgisinin 4 periyotluk SMA'sı

RVI Göstergesi Kullanarak Nasıl İşlem Yapılır: Anahtar Sinyaller



Trader'lar RVI'yı çeşitli şekillerde kullanır, en yaygın sinyaller kesişmeler, sapmalar ve merkez çizgisi kırılmalarıdır.

1. RVI Kesişmeleri (En Yaygın Sinyal)

Bu, RVI ile birincil işlem yöntemidir.

Yükseliş sinyali: RVI Çizgisi Sinyal Çizgisinin üzerinden kesiştiğinde , oluşmakta olan yükseliş momentumunu gösterir.

Bu genellikle bir alım sinyali olarak görülür.

Düşüş sinyali: RVI Çizgisi Sinyal Çizgisinin altından kesiştiğinde, artan düşüş momentumunu gösterir.

Bu genellikle bir satım sinyali olarak görülür.

2. RVI Sapmaları (Yüksek Olasılıklı Ters Dönüş Sinyalleri)

Sapmalar, fiyat hareketi ve RVI göstergesi zıt yönlerde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Potansiyel bir trend ters dönüşünün sinyalini verebilirler.

Yükseliş sapması: Fiyat daha düşük bir dip yapar, ancak RVI daha yüksek bir dip yapar.

Bu, düşüş momentumunun zayıfladığını ve yükseliş ters dönüşünün yakın olabileceğini gösterir.

Düşüş sapması: Fiyat daha yüksek bir tepeyapar, ancak RVI daha düşük bir tepeyapar.

Bu, yükseliş momentumunun azaldığını ve düşüş ters dönüşünün gelebileceğini gösterir.

3. Merkez Çizgisi Kesişimi

RVI bir merkez çizgisi (genellikle sıfır) etrafında salınır.

RVI sıfırın üzerinde olduğunda, yükseliş eğilimini gösterir.

RVI sıfırın altındaolduğunda, düşüş eğilimini gösterir.

Merkez çizgisi kesişimi, genel trend yönünü doğrulamak için kullanılabilir.

RVI vs. RSI: Fark Nedir?

Birçok trader, RVI'yı daha popüler olan Göreceli Güç Endeksi (RSI)ile karıştırır. Her ikisi de momentum osilatörü olsa da, farklı şeyleri ölçerler:



Özellik RVI RSI Temel Ölçüm

Kapanış fiyatını açılış fiyatıyla aralığa göre karşılaştırır.

Kapanış fiyatlarına dayalı olarak fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer.

Odak Bir hareketin arkasındaki "inanç" (kapanış trendi onayladı mı?).

Aşırı alım / aşırı satım koşullarını belirlemek için son kazançların kayıplara karşı büyüklüğü. Anahtar Sinyaller

Kesişmeler, Sapmalar



Aşırı alım/aşırı satım seviyeleri (70/30), Sapmalar Öncü Kalite

Daha öncü bir gösterge olarak kabul edilir. Daha gecikmeli bir gösterge olarak kabul edilir.



RVI Göstergesinin Sınırlamaları

Hiçbir gösterge mükemmel değildir ve RVI bir istisna değildir.

Yanlış Sinyaller (Whipsaws): Yatay veya dalgalı piyasalarda, RVI birçok yanlış kesişim sinyali (whipsaws) üretebilir, bu da potansiyel kayıplara yol açabilir.

Gecikmeli Doğa: Hareketli ortalamalara dayalı tüm göstergeler gibi, doğası gereği gecikmelidir. Uzak geleceği tahmin etmekten ziyade, zaten olmuş olanı doğrular.

Bağımsız Bir Araç Değil: RVI asla izole olarak kullanılmamalıdır. Trend çizgileri, destek/direnç seviyeleri ve hacim göstergeleri gibi diğer teknik analiz formlarıyla birleştirildiğinde en etkilidir.

Göreceli Canlılık Endeksi (RVI), herhangi bir teknik trader'ın araç seti için benzersiz ve değerli bir araçtır. Gücü, bir fiyat hareketinin altında yatan inancı değerlendirme yeteneğinde yatar ve genellikle sapmalar yoluyla trend tükenmesinin erken uyarılarını sağlar.





En iyi sonuçlar için, RVI'yı birincil işlem stratejinizden ve diğer göstergelerden gelen sinyalleri doğrulamak için kullanın. RVI göstergesinin ne olduğunu ve sinyallerini - özellikle kesişmeleri ve sapmaları - nasıl uygulayacağınızı anlayarak, daha bilinçli kararlar verebilir ve bir piyasa trendinin gerçek gücünü daha iyi değerlendirebilirsiniz.