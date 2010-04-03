Ferret AI MT5

Nuova generazione di algoritmi di trading!

Ferret AI è un modello rivoluzionario basato su un'architettura di analisi del mercato finanziario fondamentalmente nuova. Non si tratta di un'iterazione, ma di un salto quantico nell'evoluzione del tuo portafoglio di trading.

Ferret AI scova le migliori offerte sul mercato!

MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156561


Principi fondamentali di funzionamento

L'intelligenza artificiale dei furetti si basa su un sistema decisionale a tre livelli:

  1. Nucleo analitico:   Un modulo di analisi approfondita del rumore di mercato e della vera volatilità che filtra i falsi movimenti.

  2. Sintesi del segnale:   Una procedura per sintetizzare segnali di trading basati su modelli identificati, escludendo la componente emotiva.

  3. Protocollo di esecuzione:   Un motore di gestione delle negoziazioni ottimizzato che garantisce la massima velocità di risposta e il minimo slittamento.

Tutte le operazioni vengono eseguite in modo autonomo, senza bisogno dell'intervento dell'utente.


Garanzie di sicurezza del conto di trading

L'architettura di Ferret AI è progettata da zero con la priorità della preservazione del capitale. L'algoritmo non utilizza e non utilizzerà mai metodi di martingala, media delle posizioni o di blocco. La gestione del rischio è implementata tramite un sistema di calcolo adattivo delle dimensioni delle posizioni o un lotto fisso. La compatibilità con tutti i tipi di conto e le piattaforme di brokeraggio è garantita.


Principali vantaggi tecnologici

  • Architettura algoritmica fondamentalmente nuova.

  • L'intero ciclo di negoziazione, dall'analisi all'esecuzione, è completamente automatizzato.

  • Tecniche avanzate di filtraggio del rumore di mercato per migliorare la precisione degli ingressi.

  • Codice altamente ottimizzato per un funzionamento stabile in condizioni di elevata volatilità del mercato.

  • Procedura intuitiva di installazione e configurazione chiavi in mano.


Configurazione consigliata per l'esecuzione

  • Strumenti di trading: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

  • Orario di lavoro: M15.

  • Tipi di conto: ECN, Raw Spread.

  • Deposito minimo: a partire da 100 USD.

  • Spread accettabile: fino a 20 pip.


Procedura di distribuzione del sistema
Per attivare Ferret AI , apri sei grafici di trading per le coppie di valute specificate sull'intervallo di tempo M15. Posiziona l'EA su ciascun grafico. Tutti i parametri verranno applicati automaticamente e il sistema sarà pronto per il trading.

Pubblico di destinazione della soluzione
Ferret AI è stato creato per i trader che cercano una soluzione fondamentalmente nuova e più efficace per il trading automatizzato, dopo aver acquisito familiarità con gli approcci tradizionali. Questo prodotto è pensato per coloro che apprezzano l'eccellenza tecnologica, la sicurezza e puntano a massimizzare la redditività delle proprie idee.

Risultati della convalida del modello
L'algoritmo è stato sottoposto a test approfonditi su dati storici a lungo termine ed è stato validato con successo in condizioni di mercato reali. Le statistiche dimostrano la solidità del modello con un profilo di rischio controllato.

Supporto tecnico e sviluppo
Monitoro costantemente le prestazioni dell'algoritmo e rilascio regolarmente aggiornamenti volti a mantenerne l'elevata efficienza nelle attuali condizioni di mercato. Tutti i proprietari di prodotti hanno accesso gratuito agli aggiornamenti.


Lo slogan di questo prodotto

Ferret AI scova le migliori offerte sul mercato!

