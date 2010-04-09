Ferret AI
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Nuova generazione di algoritmi di trading!
Ferret AI è un modello rivoluzionario basato su un'architettura di analisi del mercato finanziario fondamentalmente nuova. Non si tratta di un'iterazione, ma di un salto quantico nell'evoluzione del tuo portafoglio di trading.
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156551
Principi fondamentali di funzionamento
L'intelligenza artificiale dei furetti si basa su un sistema decisionale a tre livelli:
-
Nucleo analitico: Un modulo di analisi approfondita del rumore di mercato e della vera volatilità che filtra i falsi movimenti.
-
Sintesi del segnale: Una procedura per sintetizzare segnali di trading basati su modelli identificati, escludendo la componente emotiva.
-
Protocollo di esecuzione: Un motore di gestione delle negoziazioni ottimizzato che garantisce la massima velocità di risposta e il minimo slittamento.
Tutte le operazioni vengono eseguite in modo autonomo, senza bisogno dell'intervento dell'utente.
Garanzie di sicurezza del conto di trading
L'architettura di Ferret AI è progettata da zero con la priorità della preservazione del capitale. L'algoritmo non utilizza e non utilizzerà mai metodi di martingala, media delle posizioni o di blocco. La gestione del rischio è implementata tramite un sistema di calcolo adattivo delle dimensioni delle posizioni o un lotto fisso. La compatibilità con tutti i tipi di conto e le piattaforme di brokeraggio è garantita.
Principali vantaggi tecnologici
-
Architettura algoritmica fondamentalmente nuova.
-
L'intero ciclo di negoziazione, dall'analisi all'esecuzione, è completamente automatizzato.
-
Tecniche avanzate di filtraggio del rumore di mercato per migliorare la precisione degli ingressi.
-
Codice altamente ottimizzato per un funzionamento stabile in condizioni di elevata volatilità del mercato.
-
Procedura intuitiva di installazione e configurazione chiavi in mano.
Configurazione consigliata per l'esecuzione
-
Strumenti di trading: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.
-
Orario di lavoro: M15.
-
Tipi di conto: ECN, Raw Spread.
-
Deposito minimo: a partire da 100 USD.
-
Spread accettabile: fino a 20 pip.
Procedura di distribuzione del sistema
Per attivare Ferret AI , apri sei grafici di trading per le coppie di valute specificate sull'intervallo di tempo M15. Posiziona l'EA su ciascun grafico. Tutti i parametri verranno applicati automaticamente e il sistema sarà pronto per il trading.
Pubblico di destinazione della soluzione
Ferret AI è stato creato per i trader che cercano una soluzione fondamentalmente nuova e più efficace per il trading automatizzato, dopo aver acquisito familiarità con gli approcci tradizionali. Questo prodotto è pensato per coloro che apprezzano l'eccellenza tecnologica, la sicurezza e puntano a massimizzare la redditività delle proprie idee.
Risultati della convalida del modello
L'algoritmo è stato sottoposto a test approfonditi su dati storici a lungo termine ed è stato validato con successo in condizioni di mercato reali. Le statistiche dimostrano la solidità del modello con un profilo di rischio controllato.
Supporto tecnico e sviluppo
Monitoro costantemente le prestazioni dell'algoritmo e rilascio regolarmente aggiornamenti volti a mantenerne l'elevata efficienza nelle attuali condizioni di mercato. Tutti i proprietari di prodotti hanno accesso gratuito agli aggiornamenti.
Lo slogan di questo prodotto
Ferret AI scova le migliori offerte sul mercato!