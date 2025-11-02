Zentrade
Progettato per uso professionale, è dotato di una solida logica di segnale e calcoli sicuri che eliminano ritardi o falsi aggiornamenti.
Non ridisegna, elimina o modifica i segnali passati.
Tutti i segnali di ACQUISTO e VENDITA vengono generati direttamente sulla candela e rimangono fissi.
Nel trading reale, non c'è alcun ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.
Offre stabilità, precisione e flessibilità di livello professionale.
Il sistema identifica accuratamente inversioni di tendenza, trend e variazioni di momentum,
fornendo segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti, riducendo al minimo rumore e falsi segnali.
Caratteristiche principali
Sistema di filtraggio multilivello (modulare, completamente personalizzabile)
Visualizzazione realistica in tempo reale
Segnali chiari direttamente sul grafico
Completamente ottimizzato per MT4
Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, forex e criptovalute. Trading di tendenza, swing trading, conferma di inversione
Trader alla ricerca di segnali professionali affidabili e chiari
Perché i trader scelgono questo indicatore
Alta precisione e percentuale di segnali redditizi, confermati da un filtraggio multistrato
Nessun rumore, nessun ridisegno, nessun ritardo
Chiara visualizzazione del trend in tempo reale
Facile, stabile e affidabile per il trading reale