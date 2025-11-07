Good Luck
- Indicatori
- Dmytro Kasianov
- Versione: 1.0
Buona fortuna
Caratteristiche principali:
🟢Adatto a diversi intervalli temporali.
🟢Non ridisegna, elimina o modifica i segnali precedenti.
🟢Tutti i segnali di ACQUISTO e VENDITA vengono generati sulla candela stessa e rimangono fissi.
🟢Nel trading reale, non c'è ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.
🟢Garantisce stabilità, precisione e flessibilità.
🟢Fornisce segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti.
🟢Ogni segnale viene attivato una sola volta, senza ripetizioni.
🟢Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, forex, metalli e criptovalute.
🟢Trading di tendenza, swing trading, conferma di inversione.
🟢Facile, stabile e affidabile per il trading reale.
🟢Regole d'uso semplici.
🟢Completamente personalizzabile.