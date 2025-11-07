Good Luck

Buona fortuna

Caratteristiche principali:

🟢Adatto a diversi intervalli temporali.

🟢Non ridisegna, elimina o modifica i segnali precedenti.

🟢Tutti i segnali di ACQUISTO e VENDITA vengono generati sulla candela stessa e rimangono fissi.

🟢Nel trading reale, non c'è ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.

🟢Garantisce stabilità, precisione e flessibilità.

🟢Fornisce segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti.

🟢Ogni segnale viene attivato una sola volta, senza ripetizioni.

🟢Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, forex, metalli e criptovalute.

🟢Trading di tendenza, swing trading, conferma di inversione.

🟢Facile, stabile e affidabile per il trading reale.

🟢Regole d'uso semplici.

🟢Completamente personalizzabile.
