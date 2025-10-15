LO SCONTO DI LANCIO SCADRÀ MOLTO PRESTO (In 24 - 48 Ore)

La Nostra Visione

Dopo 7 anni di ricerca e sviluppo, abbiamo capito che nel trading algoritmico CFD, la costanza non si basa sulla previsione ma è costruita attraverso l’adattamento.

Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, Layered Core non insegue il prezzo; sfrutta le inefficienze strutturali tramite un posizionamento calibrato su più livelli analitici.

Cosa Rende Layered Core Diverso

La maggior parte degli EA applica una sola logica a tutti i simboli, sperando che il mercato si adegui. Layered Core sa che AUDCAD e GBPCHF parlano lingue diverse. Opera su relazioni matematiche, non su simboli. Non promette di prevedere il prossimo tick — promette di adattarsi a ogni tick successivo, gestendo le posizioni attraverso un’adattamento strutturato, non tramite anticipazioni illusorie.

L’EA è costruito su un algoritmo rigoroso con più di 20 filtri di volatilità e cambiamento di regime. Tuttavia, tutto è codificato per mantenere la semplicità, offrendo all’utente il pieno controllo sulla gestione del rischio, pronto all’uso con NESSUN fastidio nel cambiare i parametri di input. Ce ne occupiamo noi e aggiorniamo periodicamente il codice se necessario.

Caratteristiche Principali

Gerarchia decisionale multilivello con validazione a cascata

Canali di esecuzione indipendenti dal profilo per simbolo previsti per funzionare su 28 coppie FX (attualmente su AUDCAD, EURGBP, EURAUD, AUDJPY, NZDJPY, NZDCAD, EURJPY, GBPCHF)

Profili di rischio preimpostati con un clic : Ultra Alto / Alto / Medio / Basso / Ultra Basso

Gestione del Drawdown Massimo

Testato su tutti i principali tipi di broker negli ultimi 2 anni (STP, ECN e MM)

20 filtri codificati applicati a diversi livelli di profilo per 8 coppie

Nessun intervento manuale necessario — imposta il suffisso del tuo broker, la configurazione del rischio e sei pronto per iniziare

IMPORTANTE: COLLEGARE SOLO AL GRAFICO EURGBP M15

Non collegare l’EA a nessun’altra coppia tranne EURGBP

Come Installare e Utilizzare

Collega al grafico EURGBP M15 (preferisco EURGBP per variazioni di prezzo più dinamiche su tutte le coppie) Inserisci il suffisso della coppia del tuo broker, se presente Seleziona il tuo profilo di rischio preferito (altamente raccomandato scegliere tra i preset predefiniti) Sei pronto per partire…

Importante: Dopo l'acquisto, inviami un messaggio per aggiungerti al gruppo comunitario privato e alla lista di supporto a vita








