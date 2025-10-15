Layered Core
- Experts
- Kareem Abbas
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Segnale Live 1 Rischio Alto | Fusion Markets
Segnale Live 2 Rischio Basso | Vantage
Segnale Live 3 (NUOVO) Rischio Medio | ICTrading (ICMarkets)
Segnale Live 4 (NUOVO) Rischio Medio | Fusion Markets
Segnale Live 5 (NUOVO) Rischio Medio | Vantage
Altri segnali live saranno lanciati in futuro su diversi broker.
La Nostra Visione
Dopo 7 anni di ricerca e sviluppo, abbiamo capito che nel trading algoritmico CFD, la costanza non si basa sulla previsione ma è costruita attraverso l’adattamento.
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, Layered Core non insegue il prezzo; sfrutta le inefficienze strutturali tramite un posizionamento calibrato su più livelli analitici.
Cosa Rende Layered Core Diverso
La maggior parte degli EA applica una sola logica a tutti i simboli, sperando che il mercato si adegui. Layered Core sa che AUDCAD e GBPCHF parlano lingue diverse. Opera su relazioni matematiche, non su simboli. Non promette di prevedere il prossimo tick — promette di adattarsi a ogni tick successivo, gestendo le posizioni attraverso un’adattamento strutturato, non tramite anticipazioni illusorie.
L’EA è costruito su un algoritmo rigoroso con più di 20 filtri di volatilità e cambiamento di regime. Tuttavia, tutto è codificato per mantenere la semplicità, offrendo all’utente il pieno controllo sulla gestione del rischio, pronto all’uso con NESSUN fastidio nel cambiare i parametri di input. Ce ne occupiamo noi e aggiorniamo periodicamente il codice se necessario.
Caratteristiche Principali
-
Gerarchia decisionale multilivello con validazione a cascata
-
Canali di esecuzione indipendenti dal profilo per simbolo previsti per funzionare su 28 coppie FX (attualmente su AUDCAD, EURGBP, EURAUD, AUDJPY, NZDJPY, NZDCAD, EURJPY, GBPCHF)
-
Profili di rischio preimpostati con un clic: Ultra Alto / Alto / Medio / Basso / Ultra Basso
-
Gestione del Drawdown Massimo
-
Testato su tutti i principali tipi di broker negli ultimi 2 anni (STP, ECN e MM)
-
20 filtri codificati applicati a diversi livelli di profilo per 8 coppie
-
Nessun intervento manuale necessario — imposta il suffisso del tuo broker, la configurazione del rischio e sei pronto per iniziare
IMPORTANTE: COLLEGARE SOLO AL GRAFICO EURGBP M15
Non collegare l’EA a nessun’altra coppia tranne EURGBP
Come Installare e Utilizzare
- Collega al grafico EURGBP M15 (preferisco EURGBP per variazioni di prezzo più dinamiche su tutte le coppie)
- Inserisci il suffisso della coppia del tuo broker, se presente
- Seleziona il tuo profilo di rischio preferito (altamente raccomandato scegliere tra i preset predefiniti)
- Sei pronto per partire…
Importante: Dopo l’acquisto, inviami un messaggio per aggiungerti al gruppo comunitario privato e alla lista di supporto a vita