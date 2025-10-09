AutoGrid Assistant - Outil de Placement Automatique d'Ordres en Grille

ASSISTANT GRATUIT pour les traders utilisant des stratégies de trading en grille !

CE QU'IL FAIT :

AutoGrid Assistant place automatiquement une grille d'ordres en attente (Buy Stop/Sell Stop ou Buy Limit/Sell Limit) en une seule exécution. Aucun clic manuel requis !

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

Placement automatique de grille en un clic

Support des ordres Stop et Limit

Paramètres de grille flexibles (distance initiale, pas entre les ordres)

Take Profit et Stop Loss individuels pour chaque ordre

Sélection de direction : Les Deux, Achat Uniquement ou Vente Uniquement

Validation intelligente du courtier (vérifie les distances minimales, tailles de lot, marge)

Exécution instantanée

IDÉAL POUR :

Stratégies de trading en grille

Stratégies de couverture (hedging)

Stratégies de moyennage

Configuration rapide de grille manuelle

PARAMÈTRES :

Number of orders per direction: Combien d'ordres dans chaque direction (1-100)

Combien d'ordres dans chaque direction (1-100) Lot Size: Volume pour chaque ordre

Volume pour chaque ordre First order distance: Distance pour le premier ordre (en points)

Distance pour le premier ordre (en points) Step between orders (points): Distance entre les ordres suivants (en points)

Distance entre les ordres suivants (en points) Use Stop Orders: true = ordres Stop, false = ordres Limit

true = ordres Stop, false = ordres Limit Take Profit: TP en points (0 = pas de TP)

TP en points (0 = pas de TP) Stop Loss: SL en points (0 = pas de SL)

SL en points (0 = pas de SL) Order Direction: Les Deux / Achat Uniquement / Vente Uniquement

Les Deux / Achat Uniquement / Vente Uniquement Magic Number: Identifiant unique pour les ordres

SÉCURITÉ :

Valide tous les paramètres selon les exigences du courtier

Vérifie la marge disponible avant le placement

Vérifie les limites de volume

Protection contre le spam dans les journaux

Gestion complète des erreurs

COMMENT UTILISER :

Faites glisser le script sur le graphique Configurez les paramètres de la grille dans la fenêtre qui s'ouvre Appuyez sur OK Les ordres sont placés automatiquement Le script termine l'exécution - les ordres restent actifs

REMARQUES :