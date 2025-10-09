AutoGrid Assistant

AutoGrid Assistant - Outil de Placement Automatique d'Ordres en Grille

ASSISTANT GRATUIT pour les traders utilisant des stratégies de trading en grille !

CE QU'IL FAIT :

AutoGrid Assistant place automatiquement une grille d'ordres en attente (Buy Stop/Sell Stop ou Buy Limit/Sell Limit) en une seule exécution. Aucun clic manuel requis !

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

  • Placement automatique de grille en un clic
  • Support des ordres Stop et Limit
  • Paramètres de grille flexibles (distance initiale, pas entre les ordres)
  • Take Profit et Stop Loss individuels pour chaque ordre
  • Sélection de direction : Les Deux, Achat Uniquement ou Vente Uniquement
  • Validation intelligente du courtier (vérifie les distances minimales, tailles de lot, marge)
  • Exécution instantanée

IDÉAL POUR :

  • Stratégies de trading en grille
  • Stratégies de couverture (hedging)
  • Stratégies de moyennage
  • Configuration rapide de grille manuelle

PARAMÈTRES :

  • Number of orders per direction: Combien d'ordres dans chaque direction (1-100)
  • Lot Size: Volume pour chaque ordre
  • First order distance: Distance pour le premier ordre (en points)
  • Step between orders (points): Distance entre les ordres suivants (en points)
  • Use Stop Orders: true = ordres Stop, false = ordres Limit
  • Take Profit: TP en points (0 = pas de TP)
  • Stop Loss: SL en points (0 = pas de SL)
  • Order Direction: Les Deux / Achat Uniquement / Vente Uniquement
  • Magic Number: Identifiant unique pour les ordres

SÉCURITÉ :

  • Valide tous les paramètres selon les exigences du courtier
  • Vérifie la marge disponible avant le placement
  • Vérifie les limites de volume
  • Protection contre le spam dans les journaux
  • Gestion complète des erreurs

COMMENT UTILISER :

  1. Faites glisser le script sur le graphique
  2. Configurez les paramètres de la grille dans la fenêtre qui s'ouvre
  3. Appuyez sur OK
  4. Les ordres sont placés automatiquement
  5. Le script termine l'exécution - les ordres restent actifs

REMARQUES :

  • Ceci est un outil d'AIDE, pas une stratégie de trading
  • Les ordres restent actifs après la fin de l'exécution du script
  • Utilisez le numéro magique pour identifier vos ordres de grille
  • Gérez les positions manuellement ou avec un autre outil
  • Le script peut être exécuté plusieurs fois pour créer de nouvelles grilles

Plus de l'auteur
HedgeGrid Adaptive
Andrii Palchevskyi
Experts
Description brève Expert advisor de trading professionnel utilisant une stratégie de grille adaptive innovante avec couverture intelligente. Le système s'adapte automatiquement aux conditions du marché et assure un trading stable sur toutes les paires de devises et tous les timeframes. Caractéristiques principales Couverture adaptive Système intelligent de contre-positions Ajout automatique de couvertures lors de l'atteinte du nombre de niveaux spécifié Paramètres personnalisables de taille et d
DualForce Recovery EA
Andrii Palchevskyi
Experts
Description Brève Conseiller de trading utilisant une stratégie à deux niveaux avec système avancé de récupération après pannes. DualForce Recovery fonctionne sur le principe du trading entre deux niveaux de prix fixes avec gestion progressive du capital et récupération automatique du contexte de trading. Caractéristiques Clés Système de Trading à Deux Niveaux Trading entre deux niveaux de prix fixes Alternance entre positions BUY et SELL Augmentation progressive de la taille des positions selon
Equilibrium Pro
Andrii Palchevskyi
Experts
Système de Trading Equilibrium Pro Description Brève Equilibrium Pro implémente une stratégie de trading bidirectionnelle qui maintient un équilibre de marché constant en ouvrant simultanément des positions BUY et SELL. Le système comprend des mécanismes de récupération avancés, une gestion intelligente des positions et des filtres de protection de marché complets. Caractéristiques Principales Système d'Équilibre Bidirectionnel Ouverture simultanée de positions BUY et SELL Remplacement automatiq
