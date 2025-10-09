AutoGrid Assistant
- Utilitaires
- Andrii Palchevskyi
- Version: 1.0
AutoGrid Assistant - Outil de Placement Automatique d'Ordres en Grille
ASSISTANT GRATUIT pour les traders utilisant des stratégies de trading en grille !
CE QU'IL FAIT :
AutoGrid Assistant place automatiquement une grille d'ordres en attente (Buy Stop/Sell Stop ou Buy Limit/Sell Limit) en une seule exécution. Aucun clic manuel requis !
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
- Placement automatique de grille en un clic
- Support des ordres Stop et Limit
- Paramètres de grille flexibles (distance initiale, pas entre les ordres)
- Take Profit et Stop Loss individuels pour chaque ordre
- Sélection de direction : Les Deux, Achat Uniquement ou Vente Uniquement
- Validation intelligente du courtier (vérifie les distances minimales, tailles de lot, marge)
- Exécution instantanée
IDÉAL POUR :
- Stratégies de trading en grille
- Stratégies de couverture (hedging)
- Stratégies de moyennage
- Configuration rapide de grille manuelle
PARAMÈTRES :
- Number of orders per direction: Combien d'ordres dans chaque direction (1-100)
- Lot Size: Volume pour chaque ordre
- First order distance: Distance pour le premier ordre (en points)
- Step between orders (points): Distance entre les ordres suivants (en points)
- Use Stop Orders: true = ordres Stop, false = ordres Limit
- Take Profit: TP en points (0 = pas de TP)
- Stop Loss: SL en points (0 = pas de SL)
- Order Direction: Les Deux / Achat Uniquement / Vente Uniquement
- Magic Number: Identifiant unique pour les ordres
SÉCURITÉ :
- Valide tous les paramètres selon les exigences du courtier
- Vérifie la marge disponible avant le placement
- Vérifie les limites de volume
- Protection contre le spam dans les journaux
- Gestion complète des erreurs
COMMENT UTILISER :
- Faites glisser le script sur le graphique
- Configurez les paramètres de la grille dans la fenêtre qui s'ouvre
- Appuyez sur OK
- Les ordres sont placés automatiquement
- Le script termine l'exécution - les ordres restent actifs
REMARQUES :
- Ceci est un outil d'AIDE, pas une stratégie de trading
- Les ordres restent actifs après la fin de l'exécution du script
- Utilisez le numéro magique pour identifier vos ordres de grille
- Gérez les positions manuellement ou avec un autre outil
- Le script peut être exécuté plusieurs fois pour créer de nouvelles grilles