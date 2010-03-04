EA volume grid trade

EA Volume Grid Trader - Opera sulla Forza del Mercato con Sicurezza e Precisione

Un expert advisor che identifica i picchi di attività per avviare operazioni e utilizza un sistema di gestione avanzato con blocchi di sicurezza per proteggere il tuo capitale.

Descrizione Completa

Ti sei mai sentito perso nei mercati laterali, senza sapere qual è il momento giusto per entrare? E se potessi avere un assistente automatico che non dipende da indicatori complessi, ma agisce in base alla forza e all'interesse reale del mercato?

L'EA Volume Grid Trader è un robot di trading per MetaTrader 5 progettato con una filosofia unica: entrare in gioco quando i grandi operatori si stanno muovendo. La sua strategia principale non si basa su incroci di medie mobili o oscillatori, ma sul rilevamento di picchi di volume — un chiaro segnale di un improvviso aumento di attività e volatilità, che indica l'inizio di movimenti potenzialmente redditizi.

Ma più importante di entrare in un'operazione, è saperla gestire. Ed è qui che l'EA Volume Grid Trader si distingue, con un sistema di sicurezza e gestione del rischio a più livelli.

🛡️ Funzionalità e Scudo di Capitale

Il nostro robot è stato costruito su 3 pilastri: Segnale, Gestione e Sicurezza.

  1. Strategia di Ingresso basata sul Volume: L'EA monitora costantemente il volume di trading e lo confronta con la sua media storica. Rilevando un picco significativo, apre un'operazione nella direzione della candela, catturando l'esplosione iniziale di energia del mercato.

  2. Gestione Intelligente delle Posizioni (Grid): Se il mercato si muove temporaneamente contro la posizione iniziale, l'EA apre strategicamente nuovi ordini a una distanza configurabile, cercando un prezzo medio favorevole. L'obiettivo è trasformare un movimento avverso in un'opportunità per chiudere il ciclo di operazioni in profitto.

  3. Obiettivo di Profitto Fisso in Denaro (Take Profit Globale): Nessun obiettivo vago. Imposti un valore esatto nella tua valuta (es: 10,00€ o $10,00) come target. Non appena la somma di tutti gli ordini della griglia raggiunge questo valore, vengono tutti chiusi automaticamente, garantendo il profitto.

  4. La Funzione Più Importante: Stop Loss Globale in Denaro: Questo è il tuo principale blocco di sicurezza. Definisci una perdita massima in denaro (es: 100,00€) per l'intero insieme di ordini. Se la perdita fluttuante raggiunge questo limite, il robot chiude tutte le operazioni, proteggendo il resto del tuo capitale da movimenti lunghi e sfavorevoli. Ciò trasforma un rischio indefinito in un rischio calcolato e controllato.

  5. Cervello a Multi-Filtri per Ingressi di Alta Qualità:

    • Filtro di Tendenza (Media Mobile): Il robot apre ordini di acquisto solo se il prezzo è al di sopra della media a lungo termine e ordini di vendita se è al di sotto, costringendolo a operare a favore della corrente.

    • Filtro di Forza (ADX): Evita i mercati "morti" e laterali. L'EA opera solo se l'ADX conferma che esiste una tendenza con una forza minima.

    • Filtri Aggiuntivi (RSI e ATR): Per i trader avanzati, il robot include filtri opzionali di momentum e volatilità per affinare ulteriormente gli ingressi.

  6. Controllo Totale del Rischio e della Sessione:

    • Limite di Perdita e Guadagno Giornaliero: Imposta un importo massimo di perdita o guadagno al giorno. Raggiunto l'obiettivo, il robot smette di operare, proteggendo i tuoi profitti e il tuo capitale.

    • Filtro Orario e Giorni della Settimana: Configura esattamente in quali giorni e orari il robot è autorizzato ad aprire nuove operazioni.

A Chi è Rivolto Questo Robot?

  • Al trader principiante che cerca uno strumento automatizzato con un setup iniziale sicuro e pronto all'uso.

  • Al trader esperto che desidera una solida base strategica (Volume + Grid) con filtri multipli per ottimizzare e adattarsi a diversi asset e scenari di mercato.

Specifiche Tecniche:

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (PC, VPS)

  • Coppie di Valute: Ottimizzato per coppie ad alta liquidità come EURUSD, GBPUSD, ecc.

  • Timeframe: L'impostazione predefinita è per M5, ma può essere ottimizzato per qualsiasi timeframe.

AVVISO DI RISCHIO IMPORTANTE: Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale. I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Raccomandiamo vivamente di testare questo robot su un conto dimostrativo (Demo) per il tempo necessario a comprenderne il comportamento prima di utilizzarlo su un conto reale. Gestisci il tuo rischio in modo responsabile.

Termini di Utilizzo:

Acquistando, installando o utilizzando l'EA Volume Grid Trader (di seguito denominato "Software"), l'utente ("Utente") riconosce di aver letto, compreso e accettato integralmente i termini e le condizioni descritte di seguito. Se non si è d'accordo con questi termini, non utilizzare il Software.

  1. Natura dello Strumento: L'EA Volume Grid Trader è uno strumento software progettato per automatizzare l'esecuzione di ordini sulla piattaforma MetaTrader 5, basandosi strettamente sui parametri, le impostazioni e le regole definite dall'Utente stesso. Il Software non possiede intelligenza autonoma e non prende decisioni di trading per conto proprio. È un esecutore di comandi preconfigurati.

  2. Assenza di Consulenza Finanziaria: Il fornitore dell'EA Volume Grid Trader non è un consulente o analista di investimenti registrato. Il Software, così come tutto il materiale di marketing, i manuali o il supporto associato, NON costituisce, in nessuna circostanza, una consulenza finanziaria, una raccomandazione di investimento, un'analisi di mercato o qualsiasi tipo di suggerimento per acquistare o vendere attività finanziarie.

  3. Rischio Inerente al Trading: Il trading sui mercati finanziari, inclusi Forex, indici, materie prime e criptovalute, comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità reale di perdite finanziarie sostanziali, che possono portare alla perdita totale del capitale investito.

  4. Responsabilità Totale ed Esclusiva dell'Utente: La responsabilità per tutte le decisioni di trading, le impostazioni dei parametri, la gestione del rischio e i risultati finanziari (profitti o perdite) derivanti dall'uso del Software è esclusiva e totale dell'Utente. Il fornitore del Software non ha alcun controllo sulle impostazioni scelte dall'Utente e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per alcun risultato. L'Utente è l'unico responsabile di:

    • Eseguire test approfonditi (backtesting) e operare su un conto dimostrativo (demo) prima di utilizzare il Software su un conto con denaro reale.

    • Determinare se il trading automatizzato è appropriato per il proprio profilo di rischio e la propria situazione finanziaria.

    • Configurare adeguatamente tutti i parametri del Software, inclusi, ma non limitati a, dimensione del lotto, livelli di stop loss, take profit e altre impostazioni di rischio.

  5. Performance Passate e Future: Qualsiasi performance passata mostrata in esempi, backtest o risultati di altri utenti non è una garanzia di risultati futuri. Le condizioni di mercato cambiano costantemente e la performance passata del Software non è un indicatore affidabile della sua performance futura.

  6. Rischi Tecnici e Operativi: L'Utente riconosce che il trading automatizzato dipende da molteplici fattori tecnici, come la stabilità della connessione a Internet, il funzionamento dell'hardware del computer o del server VPS e le prestazioni della piattaforma del broker. Il fornitore dell'EA Volume Grid Trader non è responsabile per perdite derivanti da guasti tecnici che sono fuori dal suo controllo.

  7. Nessuna Garanzia: Il Software EA Volume Grid Trader è fornito "così com'è" (as is), senza alcuna garanzia di profitto, performance, assenza di errori (bug) o idoneità per uno scopo specifico.

Utilizzando l'EA Volume Grid Trader, l'Utente si assume tutti i rischi associati ed esonera lo sviluppatore e i suoi affiliati da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni finanziari che potrebbero verificarsi.


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione