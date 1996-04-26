Lot Size Calculator Advanced MT5

Lot Size Calculator Advanced – Outil de dimensionnement de position avec gestion de l'équité en cas de drawdown

Ce calculateur de taille de lot est basé sur le pourcentage de risque sélectionné et la distance du stop loss. Il dispose également d'une nouvelle fonctionnalité avec un montant de risque supplémentaire par transaction. Cette approche aide à gérer le drawdown en douceur en répartissant l'augmentation du risque sur le temps, au lieu de le doubler immédiatement. Cela permet un meilleur contrôle et une gestion des risques plus sûre. Il est conçu pour le trading de Forex, de métaux, d'indices, de matières premières et de crypto-monnaies.

Caractéristiques principales

  • Dimensionnement de la position basé sur le solde du compte et le pourcentage de risque choisi

  • Boutons visuels et cliquables : modes d'ordre au marché et d'ordre en attente

  • Niveaux de trading visuels : lignes d'entrée, de stop loss et de take profit sur le graphique

  • Affichage visuel du rapport risque-récompense (Risk-to-reward ratio)

  • Ajustement automatique du lot en fonction de la distance du stop loss

  • Valeurs visuelles des profits et pertes affichées sur le panneau

Comment utiliser

  1. Attacher l'indicateur au graphique.

  2. Sélectionner le pourcentage de risque dans les paramètres d'entrée.

  3. Choisir le mode d'ordre au marché ou en attente.

  4. Ajuster les lignes d'entrée, de stop loss et de take profit.

  5. Placer l'ordre sur la plateforme de trading en utilisant la taille de lot calculée.

Paramètres

  • Risk %: de 0.1% à 100% du solde.

  • Optional to choose aggressive calculation mode: (optionnel pour choisir le mode de calcul agressif) true/false. True signifie "utiliser", False signifie "ne pas utiliser".

  • Additional amount: Montant de risque supplémentaire que vous souhaitez prendre dans la devise de votre compte.

  • Division factor: Facteur de division. Par défaut 12 (le montant additionnel est divisé par 12). Cela signifie que tout montant de risque additionnel est divisé par 12 et ajouté progressivement, au lieu d'augmenter le risque en une seule fois.


Video Lot Size Calculator Advanced MT5
