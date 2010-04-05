Range AI MT4

L’Expert Advisor si basa su un algoritmo complesso addestrato con l’intelligenza artificiale. Il suo compito è individuare punti di ingresso affidabili e operare con cautela — senza griglie, senza martingala e con un drawdown minimo.

Range AI costruisce un intervallo, attende la conferma e funziona solo nelle situazioni in cui la probabilità di successo è massima. Per me era importante creare un sistema che fornisse stabilità e fiducia in ogni operazione.

L’EA è ottimizzato per i seguenti strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY e XAUUSD (oro).

Range AI è adatto a chi desidera guadagnare sul mercato in modo pulito e sicuro, senza caos e senza rischi inutili.

Vantaggi di Range AI

• Multi-valuta. L’EA lavora con più strumenti contemporaneamente. Le perdite su una coppia vengono rapidamente compensate da altre.

• Sistema di trading professionale. L’algoritmo utilizza lotti fissi, TakeProfit e StopLoss dinamici. Su molte coppie il rapporto rischio/rendimento è vicino a 1:1 — una perdita viene compensata da un’operazione vincente.

• Gestione del rischio flessibile. Disponibili sia lotto fisso che calcolo automatico (auto risk), che si adatta alla dimensione del deposito.

• Filtro notizie. Il trading si interrompe prima di eventi importanti, proteggendo da drawdown imprevisti.

• Filtro trend. Le operazioni vengono aperte rigorosamente nella direzione del movimento principale, mai contro trend.

• Recupero perdite. In caso di drawdown, l’EA applica un meccanismo per riportare il capitale al livello iniziale (attivo di default, disattivabile nelle impostazioni).

• Logica sicura. Nessuna griglia, nessuna martingala — solo un’operazione per ogni coppia di valute.

• Accessibilità. Prezzo molto basso per un sistema automatizzato professionale di questo livello.

• Affidabilità e supporto. Range AI è un progetto attivo che si sviluppa e viene aggiornato regolarmente. Acquistandolo, ottieni uno strumento universale che evolverà insieme al mercato.

Condizioni e parametri consigliati

• Timeframe: M5

• Strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD

• Deposito minimo: 50 $ per ogni coppia di valute

• Broker: qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione di qualità

• Tipo di conto: ECN / RAW Spread / Razor

• Orario di trading: 24/7

• VPS – consigliato

• lotto fisso

• calcolo automatico del lotto (auto risk)

• sistema di recupero perdite (Recovery)

L’EA è adatto sia ai trader principianti con piccoli depositi, sia ai professionisti esperti che operano con capitali elevati.

Importante!

Nelle impostazioni dell’EA è presente un parametro critico — “scostamento GMT del broker”.

La maggior parte dei broker come: (IC Markets, Pepperstone, RoboForex, FxPro, Admiral Markets, Exness, XM, FBS, Alpari) utilizza lo scostamento standard: GMT+3 in estate e GMT+2 in inverno.

Qui sotto puoi scaricare e utilizzare i file set già pronti per broker con questo scostamento (estate +3, inverno +2).

Scarica i file set per broker con GMT inverno +2 / estate +3

Attenzione! Se il tuo broker utilizza un diverso scostamento GMT, contattami e preparerò file set personalizzati con l’impostazione corretta.



Scarica la guida all’installazione dell’Expert Advisor (EA)



Supporto e gruppo privato

Ogni acquirente ottiene l’accesso a una community privata su Telegram: aiuto per la configurazione, supporto rapido, migliori configurazioni e scelta dei parametri per coppie aggiuntive. Per essere aggiunto, invia uno screenshot dell’acquisto e i dati della checklist tramite messaggio. Dopo la verifica, l’accesso sarà concesso.







Sul periodo di test

Il backtest e l’ottimizzazione dell’EA sono disponibili dal 2020. Questo perché, a partire da quell’anno, sono disponibili dati storici della massima qualità, senza lacune o incongruenze. Inoltre, l’algoritmo di Range AI è stato addestrato con l’intelligenza artificiale proprio su questi dati strutturati, il che garantisce la massima precisione e affidabilità dei risultati. Prima del 2020, il mercato era in una fase diversa: liquidità, volatilità e dinamica del trading erano molto diverse dalle condizioni attuali. Pertanto, i test sui dati più vecchi non hanno senso pratico e non riflettono la reale efficacia della strategia.



Le prime 5 copie saranno disponibili al prezzo di 350 $



