Range AI MT4

Ho creato Range AI per fare trading in modo tranquillo e senza rischi inutili.
L’Expert Advisor si basa su un algoritmo complesso addestrato con l’intelligenza artificiale. Il suo compito è individuare punti di ingresso affidabili e operare con cautela — senza griglie, senza martingala e con un drawdown minimo.
Range AI costruisce un intervallo, attende la conferma e funziona solo nelle situazioni in cui la probabilità di successo è massima. Per me era importante creare un sistema che fornisse stabilità e fiducia in ogni operazione.
L’EA è ottimizzato per i seguenti strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY e XAUUSD (oro).
Range AI è adatto a chi desidera guadagnare sul mercato in modo pulito e sicuro, senza caos e senza rischi inutili.

Vantaggi di Range AI

• Multi-valuta. L’EA lavora con più strumenti contemporaneamente. Le perdite su una coppia vengono rapidamente compensate da altre.
• Sistema di trading professionale. L’algoritmo utilizza lotti fissi, TakeProfit e StopLoss dinamici. Su molte coppie il rapporto rischio/rendimento è vicino a 1:1 — una perdita viene compensata da un’operazione vincente.
• Gestione del rischio flessibile. Disponibili sia lotto fisso che calcolo automatico (auto risk), che si adatta alla dimensione del deposito.
• Filtro notizie. Il trading si interrompe prima di eventi importanti, proteggendo da drawdown imprevisti.
• Filtro trend. Le operazioni vengono aperte rigorosamente nella direzione del movimento principale, mai contro trend.
• Recupero perdite. In caso di drawdown, l’EA applica un meccanismo per riportare il capitale al livello iniziale (attivo di default, disattivabile nelle impostazioni).
• Logica sicura. Nessuna griglia, nessuna martingala — solo un’operazione per ogni coppia di valute.
• Accessibilità. Prezzo molto basso per un sistema automatizzato professionale di questo livello.
• Affidabilità e supporto. Range AI è un progetto attivo che si sviluppa e viene aggiornato regolarmente. Acquistandolo, ottieni uno strumento universale che evolverà insieme al mercato.

Condizioni e parametri consigliati

• Timeframe: M5
• Strumenti: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD
• Deposito minimo: 50 $ per ogni coppia di valute
• Broker: qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione di qualità
• Tipo di conto: ECN / RAW Spread / Razor
• Orario di trading: 24/7
• VPS – consigliato

Gestione del rischio:
• lotto fisso
• calcolo automatico del lotto (auto risk)
• sistema di recupero perdite (Recovery)

L’EA è adatto sia ai trader principianti con piccoli depositi, sia ai professionisti esperti che operano con capitali elevati.

Importante!

Nelle impostazioni dell’EA è presente un parametro critico — “scostamento GMT del broker”.
La maggior parte dei broker come: (IC Markets, Pepperstone, RoboForex, FxPro, Admiral Markets, Exness, XM, FBS, Alpari) utilizza lo scostamento standard: GMT+3 in estate e GMT+2 in inverno.
Qui sotto puoi scaricare e utilizzare i file set già pronti per broker con questo scostamento (estate +3, inverno +2).
Scarica i file set per broker con GMT inverno +2 / estate +3
Attenzione! Se il tuo broker utilizza un diverso scostamento GMT, contattami e preparerò file set personalizzati con l’impostazione corretta.

Scarica la guida all’installazione dell’Expert Advisor (EA)

Supporto e gruppo privato

Ogni acquirente ottiene l’accesso a una community privata su Telegram: aiuto per la configurazione, supporto rapido, migliori configurazioni e scelta dei parametri per coppie aggiuntive. Per essere aggiunto, invia uno screenshot dell’acquisto e i dati della checklist tramite messaggio. Dopo la verifica, l’accesso sarà concesso.


Sul periodo di test

Il backtest e l’ottimizzazione dell’EA sono disponibili dal 2020. Questo perché, a partire da quell’anno, sono disponibili dati storici della massima qualità, senza lacune o incongruenze. Inoltre, l’algoritmo di Range AI è stato addestrato con l’intelligenza artificiale proprio su questi dati strutturati, il che garantisce la massima precisione e affidabilità dei risultati. Prima del 2020, il mercato era in una fase diversa: liquidità, volatilità e dinamica del trading erano molto diverse dalle condizioni attuali. Pertanto, i test sui dati più vecchi non hanno senso pratico e non riflettono la reale efficacia della strategia.


Le prime 5 copie saranno disponibili al prezzo di 350 $


