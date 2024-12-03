Volumatic VIDyA MT5

5
Special offer: ALL TOOLS, just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, questo strumento fornisce approfondimenti cruciali sulla dinamica di prezzo e volume ai livelli chiave della struttura di mercato.

Guarda la versione per MT4: Volumatic VIDyA MT4

Guarda altri prodotti:  Tutti i Prodotti

To use iCustom for EA, please see here: Create EA (iCustom) with VOLUMATIC VIDYA

Concetto Base

Volumatic VIDYA eccelle nell’identificazione delle tendenze analizzando al contempo la pressione del volume che le guida. La linea VIDYA si adatta dinamicamente alla forza dei movimenti dei prezzi, rendendola più reattiva e precisa rispetto alle medie mobili tradizionali come SMA o EMA.

Oltre a rilevare le tendenze, Volumatic VIDYA calcola e visualizza la pressione di acquisto e vendita, offrendo una prospettiva completa sulla partecipazione al mercato. Le linee orizzontali tracciate dai pivot della struttura di mercato, combinate con i dati sui volumi, evidenziano i livelli chiave di supporto e resistenza.

Inoltre, la funzionalità di avvisi garantisce che i trader siano informati sui movimenti critici del mercato, rendendo Volumatic VIDYA uno strumento di trading proattivo.

Caratteristiche Principali

1. Calcolo Dinamico di VIDYA

VIDYA si adatta dinamicamente al momentum e alla volatilità del mercato utilizzando l’Oscillatore di Momentum di Chande (CMO). Questo permette di:

  • Reagire rapidamente: Catturare rapidi cambiamenti di mercato con un ritardo minimo.
  • Filtrare i rumori: Fornire segnali chiari anche durante periodi di bassa volatilità.
2. Segnali di Cambio di Tendenza con Frecce

Per indicare inversioni di tendenza, Volumatic VIDYA utilizza frecce intuitive:

  • Frecce verso l’alto: Indicano potenziali inversioni rialziste quando il prezzo supera la linea VIDYA.
  • Frecce verso il basso: Segnalano possibili cambiamenti ribassisti quando il prezzo scende sotto la linea VIDYA.

Questi segnali sono arricchiti con gli Avvisi di Cambio di Tendenza, che notificano i trader in tempo reale quando si verificano tali eventi. Gli avvisi consentono di agire tempestivamente anche quando si è lontani dallo schermo, aiutando i trader a cogliere opportunità o mitigare i rischi.

3. Linee Pivot della Struttura di Mercato con Etichette di Volume

I livelli di supporto e resistenza sono definiti da linee orizzontali tracciate dai pivot della struttura di mercato:

  • Linee di liquidità orizzontale: Tracciate dai massimi e minimi dei prezzi, estese fino alla loro rottura.
  • Etichette di volume: Mostrano il volume medio delle ultime sei candele a questi livelli per chiarire la forza del mercato.

Gli Avvisi delle Linee di Liquidità Estese notificano i trader quando questi livelli critici vengono rotti. Questa funzione è particolarmente utile per:

  • Identificare potenziali breakout o breakdown.
  • Anticipare i movimenti dei prezzi vicino ai livelli di interesse significativi.
  • Regolare dinamicamente i livelli di stop-loss o take-profit.
4. Avvisi per Eventi Chiave di Mercato

Volumatic VIDYA integra un robusto sistema di avvisi per migliorare l’efficienza del trading:

  • Avvisi di Cambio di Tendenza: Attivati quando il prezzo supera la linea VIDYA, segnalando potenziali inversioni rialziste o ribassiste.
  • Avvisi delle Linee di Liquidità Estese: Notificano i trader quando il prezzo supera o scende sotto livelli pivot chiave, indicando potenziali scenari di breakout o breakdown.

Questi avvisi sono personalizzabili e possono essere inviati via email, notifica push o suono, assicurando che siate informati senza dover monitorare costantemente i grafici.

Opzioni di Personalizzazione

Volumatic VIDYA è altamente flessibile, con opzioni per adattarsi a diversi stili di trading:

  • Impostazioni di VIDYA: Regola lunghezza e momentum per una risposta personalizzata alle tendenze.
  • Sensibilità alla Rilevazione dei Pivot: Definisci il numero di candele utilizzate per calcolare i punti pivot.
  • Preferenze di Avvisi: Personalizza le notifiche per concentrarti su eventi specifici di mercato, riducendo distrazioni inutili.
Come Usare Volumatic VIDYA in Modo Efficace
  1. Monitora le tendenze: Usa la linea VIDYA per seguire la direzione del mercato e allinea la tua strategia.
  2. Analizza la pressione del volume: Utilizza il delta volume per confermare la forza della tendenza o individuare inversioni.
  3. Pianifica attorno alle linee di liquidità: Usa i livelli pivot e gli avvisi associati per identificare aree di breakout o supporto.
  4. Attiva gli avvisi: Automatizza il monitoraggio per risparmiare tempo restando informato sui cambiamenti chiave.
Perché Scegliere Volumatic VIDYA?

Combinando il monitoraggio dinamico delle tendenze, l’analisi del volume e gli avvisi proattivi, Volumatic VIDYA si distingue come uno strumento di trading completo. Che tu faccia scalping, swing trading o detenga posizioni a lungo termine, questo indicatore offre:

  • Adattabilità Dinamica: Cattura efficacemente le tendenze in mercati volatili.
  • Approfondimenti sul Volume: Aggiunge contesto ai movimenti dei prezzi per decisioni più informate.
  • Avvisi in Tempo Reale: Ti tiene informato sugli eventi chiave senza dover monitorare costantemente i grafici.

Anticipa il mercato con Volumatic VIDYA – il tuo partner definitivo per dominare tendenze, volumi e trading proattivo!


Recensioni 2
NikeTheKnight81
19
NikeTheKnight81 2025.03.18 10:26 
 

Excellent quality, and the developer is extremely helpful. A well-deserved 5-star rating!

RiddimMatt
40
RiddimMatt 2025.02.11 12:46 
 

The developer went above and beyond for me to provide support for this indicator with using it in an Expert Advisor. This indicator is very similar to another one found on the tradingview website. Highly recommend the indicators made by this developer, they responded to me very quickly.

Prodotti consigliati
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicatori
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicatori
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Trend Levels è meticolosamente progettato per individuare livelli di trend critici — Alto, Medio e Basso — durante i movimenti di mercato. Con calcoli in tempo reale basati sui valori più alti, più bassi e medi su un periodo di lookback personalizzabile, questo strumento for
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In un ambiente di trading volatile, uno strumento di analisi potente e intuitivo può aiutarti a cogliere rapidamente le opportunità. Fibonacci Trend Scanner non solo integra le funzioni tradizionali dell’indicatore Fibonacci e SuperTrend, ma amplia anche le funzionalità con la sca
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC è un approccio al trading che aiuta i trader a identificare le zone di liquidità, le posizioni istituzionali degli ordini e i principali punti di svolta del mercato. Sfruttando i principi SMC, i trader possono navigare nel mercato in modo più efficace, trovando punti di ingresso e us
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicatori
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Indicatori
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicatori
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Volumatic Fair Value Gaps MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! I nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per i   primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Fair Value Gaps (FVG) identifica e mantiene zone significative di squilibrio di prezzo e scompone il volume direzionale all’interno di ciascun gap. Il volume è campionato da un timeframe inferiore (M1 predefinito, selezionabile), suddiviso tra acquisti e
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Fibonacci Retracement Auto Drawer – The Ultimate Tool for Precision Trading! Are you tired of manually drawing Fibonacci retracement levels every time you analyze the market? Fibonacci Retracement Auto Drawer is here to automate the process and enhance your trading accuracy! Key Features: Auto-Detection of Swing Points – No need to manually identify swing highs and lows! The tool scans the market and pinpoints the most significant reversal zones automatically. Precision Fibonacci Levels – Insta
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicatori
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
Indicatori
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas , com foco em alta precisão e agilidade . Ideal para traders que atuam em mercados voláteis , como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez. Principais características: Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão Compatível com MetaTrader 5 Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe Estratégia
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicatori
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line MT5 con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti de
FREE
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Indicatori
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicatori
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Harmonic Patterns Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicatori
MODELLI ARMONICI OSW MT5 Questo indicatore ha il compito di rilevare gli schemi armonici in modo che tu possa operare su di essi, dandoti un segnale in modo che tu possa aggiungere un'analisi manuale se accetti o meno l'ordine. Tra i Pattern Armonici rilevati dall'indicatore vi sono: >garley > pipistrello > Farfalla > granchio > Squalo Tra le funzioni che puoi trovare ci sono: > Genera avvisi per posta, cellulare e PC >Cambiare i colori delle Armoniche, sia acquistando che vendendo.
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indicatori
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Indicatori
Le strutture di mercato sono quelle che, in caso di breakout in un arco di tempo più lungo, possono aiutare a cancellare una tendenza per un trader. 1. Questo indicatore disegnerà ZigZag solo alle ultime 2 strutture (precedente alto e basso di ZigZag) e una nuova barra di ZigZag verrà formata solo quando si verifica la rottura della struttura 2. Fornisce una notifica Terminale e Push in caso di rottura della struttura 3. Aumenta e diminuisci Extdepth di ZigZag dai tasti [ e ] per regolare l'o
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
Indicatori
Read Elliott wave principle automatically. With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you can let the indicator do it automatically (setting the deviation to zero). Advantages you get Never repaints. Points showing a horizontal line, in which statistically a long wave ends. Candles showing a vertical line in w
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
Indicatori
Questo indicatore ti consente di mostrare le etichette dei livelli di Fibonacci con caratteri di grandi dimensioni . Supporta fino a 25 livelli di Fibonacci - Non appena disegni Fibonacci mostra i livelli che hai aggiunto come parametro di input con caratteri di grandi dimensioni con il colore e il carattere che scegli. Opzioni personalizzabili: 1. Carattere testo Fibo 2. Dimensioni del testo Fibo 3. Colore del testo Fibo 3. Aggiungi una descrizione a ciascun livello 4. Altre opzioni com
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
MURKA Levels PRO
Roman Utkin
Indicatori
MURKA Levels PRO. MURKA Levels PRO  - is an indicator for MetaTrader 5, which displays High/Low, Open/Close, ATR levels (set manually) of the day, week, month on the chart. Marks round levels, signs the days of the week, numbers every week (you can set two types of round levels at the same time). ATH (All-time high) и ATL (All-time low). Levels are marked with price tags with a price symbol. Also, the indicator automatically calculates and displays on the chart the distance that the price has p
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
Indicatori
This is the demo version of "All Harmonics 26" indicator . "All Harmonics 26" searches for 26 types of harmonic patterns and outputs them in a convenient way. You can check out the documentation here . This demo version has the following limitations: The indicator searches only for one type of harmonic patterns out of 26:- Gartley. The indicator outputs new patterns with a lag of 10 bars.
FREE
Tempest
Maryna Shulzhenko
Indicatori
Indicator “Tempest” for MQL5 Market (SEO-optimized, in English) 1. Introduction The Tempest indicator is a modern technical tool for MetaTrader 5 designed to automatically detect market reversal points by analyzing RSI across multiple timeframes. Provides clear BUY/SELL signals that allow traders to react instantly to market conditions. Easily integrates into Expert Advisors for fully automated trading. SEO Keywords: Tempest, RSI indicator, MQL5 trading robot, Forex automation, RSI strategy
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicatore di Canale di Regressione Lineare è un potente strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare trend di prezzo e potenziali punti di inversione. Calcolando e visualizzando canali di regressione lineare, bande e proiezioni future, questo indicatore offre una prosp
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (69)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (94)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.88 (26)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.64 (42)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
IX Power MT5
Daniel Stein
4.89 (9)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.67 (12)
Indicatori
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (17)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.44 (18)
Indicatori
Disponibile per   MT4   e   MT5 . Unisciti al canale Market Structure Patterns per scaricare materiale di studio e/o informazioni aggiuntive. Pubblicazioni correlate: Market Structure Patterns - Introduzione Market Structure Patterns   è un indicatore basato sui   Smart Money Concepts   che mostra gli   elementi SMC/ICT   che possono portare le tue decisioni di trading a un livello superiore. Approfitta di   alert ,   notifiche push   e   email   per essere avvisato quando si forma un elemento
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (31)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicatori
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicatori
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicatori
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicatori
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.51) Short Description The Integrated Dashboard Scanner monitors multiple symbols and timeframes from a single panel. Version 3.51 features  four core scanning modules based on Dariusz Dargo's trading strategy  (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias)  plus four supplementary filter modules  (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage and Economic News ). Each module can be configured independently with
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Altri dall’autore
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , questo strumento traccia le zone di offerta e domanda basate su candele a forte momentum, permettendoti di identificare queste zone su più timeframe utilizzando la funzione   timeframe selector   . Con etichette di retest e break, insieme
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.67 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale. Basato sulla logica comprovata del SuperTrend di
FREE
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line MT5 con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti de
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza del concetto di Inversion Fair Value Gap (IFVG) di ICT con l’ Indicatore Inversion Fair Value Gaps ! Questo strumento all’avanguardia porta i Fair Value Gaps (FVG) a un livello successivo, identificando e visualizzando le zone di FVG invertite – aree chiave di supporto
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza del concetto di Inversion Fair Value Gap (IFVG) di ICT con l’ Indicatore Inversion Fair Value Gaps ! Questo strumento all’avanguardia porta i Fair Value Gaps (FVG) a un livello successivo, identificando e visualizzando le zone di FVG invertite – aree chiave di supporto
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore del modello di inversione a tre barre offre uno strumento potente per i trader, identificando e evidenziando automaticamente i modelli di inversione a tre barre direttamente sul grafico dei prezzi. Questo indicatore è una risorsa preziosa per individuare potenziali inversion
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduzione Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strum
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Kalman Trend Levels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels è un indicatore avanzato di follow-up delle tendenze che utilizza la tecnologia all'avanguardia dei filtri di Kalman per fornire ai trader segnali analitici potenti. Progettato per precisione e adattabilità, questo strumento non solo identifica zone critiche di suppor
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell’attuale panorama di trading finanziario caratterizzato da elevata volatilità, identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza è fondamentale affinché i trader possano prendere decisioni informate. Predictive Ranges Scanner Multi-TF è uno strumento avanzato progettato
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Il Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe è uno strumento avanzato di analisi tecnica progettato per trader professionisti, che aiuta a identificare potenziali zone di inversione del prezzo combinando segnali e modelli chiave del mercato. Con capacità di visualizzazione multi-timef
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC è un approccio al trading che aiuta i trader a identificare le zone di liquidità, le posizioni istituzionali degli ordini e i principali punti di svolta del mercato. Sfruttando i principi SMC, i trader possono navigare nel mercato in modo più efficace, trovando punti di ingresso e us
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC è un approccio al trading che aiuta i trader a identificare le zone di liquidità, le posizioni istituzionali degli ordini e i principali punti di svolta del mercato. Sfruttando i principi SMC, i trader possono navigare nel mercato in modo più efficace, trovando punti di ingresso e us
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell’attuale panorama di trading finanziario caratterizzato da elevata volatilità, identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza è fondamentale affinché i trader possano prendere decisioni informate. Predictive Ranges Scanner Multi-TF è uno strumento avanzato progettato
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo reale sull
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Trend Levels è meticolosamente progettato per individuare livelli di trend critici — Alto, Medio e Basso — durante i movimenti di mercato. Con calcoli in tempo reale basati sui valori più alti, più bassi e medi su un periodo di lookback personalizzabile, questo strumento for
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner per MT5, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo re
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
All Candlestick Patterns MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Imparare i modelli delle candele giapponesi è essenziale per ogni trader che desideri prendere decisioni ben informate sul mercato. Presentiamo All Candlestick Patterns – uno strumento completo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e offrire potenti intuizioni sulle tendenze d
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Lo strumento Breakaway Fair Value Gaps (FVG) è una soluzione all'avanguardia progettata per aiutare i trader a identificare le aree in cui il prezzo si è discostato dall'equilibrio, offrendo approfondimenti dettagliati sulle probabilità di mitigazione. Questo strumento non solo evidenzia
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale.  Puoi regolare il metodo di calcolo dell' ATR tra RMA
FREE
Filtro:
NikeTheKnight81
19
NikeTheKnight81 2025.03.18 10:26 
 

Excellent quality, and the developer is extremely helpful. A well-deserved 5-star rating!

RiddimMatt
40
RiddimMatt 2025.02.11 12:46 
 

The developer went above and beyond for me to provide support for this indicator with using it in an Expert Advisor. This indicator is very similar to another one found on the tradingview website. Highly recommend the indicators made by this developer, they responded to me very quickly.

Rispondi alla recensione