Volumatic VIDyA MT5

Special offer: ALL TOOLS , just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases! Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, questo strumento fornisce approfondimenti cruciali sulla dinamica di prezzo e volume ai livelli chiave della struttura di mercato.

Guarda la versione per MT4: Volumatic VIDyA MT4

Guarda altri prodotti: Tutti i Prodotti

To use iCustom for EA, please see here: Create EA (iCustom) with VOLUMATIC VIDYA

Concetto Base

Volumatic VIDYA eccelle nell’identificazione delle tendenze analizzando al contempo la pressione del volume che le guida. La linea VIDYA si adatta dinamicamente alla forza dei movimenti dei prezzi, rendendola più reattiva e precisa rispetto alle medie mobili tradizionali come SMA o EMA.

Oltre a rilevare le tendenze, Volumatic VIDYA calcola e visualizza la pressione di acquisto e vendita, offrendo una prospettiva completa sulla partecipazione al mercato. Le linee orizzontali tracciate dai pivot della struttura di mercato, combinate con i dati sui volumi, evidenziano i livelli chiave di supporto e resistenza.

Inoltre, la funzionalità di avvisi garantisce che i trader siano informati sui movimenti critici del mercato, rendendo Volumatic VIDYA uno strumento di trading proattivo.

Caratteristiche Principali

1. Calcolo Dinamico di VIDYA

VIDYA si adatta dinamicamente al momentum e alla volatilità del mercato utilizzando l’Oscillatore di Momentum di Chande (CMO). Questo permette di:

Reagire rapidamente: Catturare rapidi cambiamenti di mercato con un ritardo minimo.

Catturare rapidi cambiamenti di mercato con un ritardo minimo. Filtrare i rumori: Fornire segnali chiari anche durante periodi di bassa volatilità.

Per indicare inversioni di tendenza, Volumatic VIDYA utilizza frecce intuitive:

Frecce verso l’alto: Indicano potenziali inversioni rialziste quando il prezzo supera la linea VIDYA.

Indicano potenziali inversioni rialziste quando il prezzo supera la linea VIDYA. Frecce verso il basso: Segnalano possibili cambiamenti ribassisti quando il prezzo scende sotto la linea VIDYA.

Questi segnali sono arricchiti con gli Avvisi di Cambio di Tendenza, che notificano i trader in tempo reale quando si verificano tali eventi. Gli avvisi consentono di agire tempestivamente anche quando si è lontani dallo schermo, aiutando i trader a cogliere opportunità o mitigare i rischi.

I livelli di supporto e resistenza sono definiti da linee orizzontali tracciate dai pivot della struttura di mercato:

Linee di liquidità orizzontale: Tracciate dai massimi e minimi dei prezzi, estese fino alla loro rottura.

Tracciate dai massimi e minimi dei prezzi, estese fino alla loro rottura. Etichette di volume: Mostrano il volume medio delle ultime sei candele a questi livelli per chiarire la forza del mercato.

Gli Avvisi delle Linee di Liquidità Estese notificano i trader quando questi livelli critici vengono rotti. Questa funzione è particolarmente utile per:

Identificare potenziali breakout o breakdown.

Anticipare i movimenti dei prezzi vicino ai livelli di interesse significativi.

Regolare dinamicamente i livelli di stop-loss o take-profit.

Volumatic VIDYA integra un robusto sistema di avvisi per migliorare l’efficienza del trading:

Avvisi di Cambio di Tendenza: Attivati quando il prezzo supera la linea VIDYA, segnalando potenziali inversioni rialziste o ribassiste.

Attivati quando il prezzo supera la linea VIDYA, segnalando potenziali inversioni rialziste o ribassiste. Avvisi delle Linee di Liquidità Estese: Notificano i trader quando il prezzo supera o scende sotto livelli pivot chiave, indicando potenziali scenari di breakout o breakdown.

Questi avvisi sono personalizzabili e possono essere inviati via email, notifica push o suono, assicurando che siate informati senza dover monitorare costantemente i grafici.

Opzioni di Personalizzazione

Volumatic VIDYA è altamente flessibile, con opzioni per adattarsi a diversi stili di trading:

Impostazioni di VIDYA: Regola lunghezza e momentum per una risposta personalizzata alle tendenze.

Regola lunghezza e momentum per una risposta personalizzata alle tendenze. Sensibilità alla Rilevazione dei Pivot: Definisci il numero di candele utilizzate per calcolare i punti pivot.

Definisci il numero di candele utilizzate per calcolare i punti pivot. Preferenze di Avvisi: Personalizza le notifiche per concentrarti su eventi specifici di mercato, riducendo distrazioni inutili.

Come Usare Volumatic VIDYA in Modo Efficace

Monitora le tendenze: Usa la linea VIDYA per seguire la direzione del mercato e allinea la tua strategia. Analizza la pressione del volume: Utilizza il delta volume per confermare la forza della tendenza o individuare inversioni. Pianifica attorno alle linee di liquidità: Usa i livelli pivot e gli avvisi associati per identificare aree di breakout o supporto. Attiva gli avvisi: Automatizza il monitoraggio per risparmiare tempo restando informato sui cambiamenti chiave.

Perché Scegliere Volumatic VIDYA?

Combinando il monitoraggio dinamico delle tendenze, l’analisi del volume e gli avvisi proattivi, Volumatic VIDYA si distingue come uno strumento di trading completo. Che tu faccia scalping, swing trading o detenga posizioni a lungo termine, questo indicatore offre:

Adattabilità Dinamica: Cattura efficacemente le tendenze in mercati volatili.

Cattura efficacemente le tendenze in mercati volatili. Approfondimenti sul Volume: Aggiunge contesto ai movimenti dei prezzi per decisioni più informate.

Aggiunge contesto ai movimenti dei prezzi per decisioni più informate. Avvisi in Tempo Reale: Ti tiene informato sugli eventi chiave senza dover monitorare costantemente i grafici.

Anticipa il mercato con Volumatic VIDYA – il tuo partner definitivo per dominare tendenze, volumi e trading proattivo!



