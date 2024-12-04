Trendlines with Breaks Scanner MT4

Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogliere opportunità di trading con precisione e sicurezza.

Caratteristiche principali

1. Rilevamento delle rotture in tempo reale

  • Avvisi di rottura: Ricevi notifiche istantanee quando il prezzo supera una linea di tendenza. Gli avvisi integrati ti assicurano di non perdere mai un movimento critico del mercato.
  • Rotture senza repaint: Le rotture vengono rilevate nel momento in cui si verificano, fornendo segnali precisi e affidabili senza repaint.
2. Linee di tendenza automatiche e personalizzabili
  • Linee di tendenza dinamiche: Linee di tendenza tracciate automaticamente basate su punti pivot per identificare le tendenze con facilità.
  • Pendenza regolabile: Personalizza la pendenza delle linee di tendenza in base alla tua strategia di trading.
3. Diversi metodi di calcolo della pendenza
  • ATR (Average True Range): Produce linee di tendenza stabili e coerenti, ideali per mercati meno volatili.
  • Stdev (Deviazione standard): Perfetto per catturare tendenze nei mercati altamente volatili.
  • Linreg (Regressione lineare): Linee di tendenza modellate statisticamente, ideali per analisi di tendenze a lungo termine.
4. Scansione multi-coppie e multi-temporale
  • Scansione coppie: Monitora e analizza più coppie contemporaneamente.
  • Rilevamento multi-temporale: Identifica le rotture su diversi timeframe, dai grafici a 1 minuto agli intervalli giornalieri e settimanali, offrendo flessibilità per tutti gli stili di trading.
Come utilizzare

Trendlines with Breaks Scanner è compatibile con qualsiasi metodologia di trading, consentendo ai trader di individuare rotture e anticipare i movimenti futuri dei prezzi.

Aumenta la precisione con i metodi di calcolo della pendenza
  • ATR: Fornisce linee di tendenza stabili con meno falsi segnali.
  • Stdev: Ottimizzato per mercati volatili, catturando cambiamenti di tendenza rapidi.
  • Linreg: Ideale per previsioni di tendenza a lungo termine e stabili.
Personalizzazione del repaint
  • Modalità predefinita: Le linee di tendenza vengono repaintate (spostate nel passato) per analizzare l’andamento storico dei prezzi.
  • Modalità in tempo reale: Disattiva il repaint per aggiornamenti in tempo reale delle linee di tendenza e rilevamento delle rotture.
Panoramica delle impostazioni
Impostazione Descrizione
Lunghezza Definisce il periodo del punto pivot per la generazione delle linee di tendenza.
Pendenza Regola la pendenza delle linee di tendenza. Valori superiori a 1 creano linee più inclinate.
Metodo di calcolo della pendenza Scegli il metodo per il calcolo della pendenza: ATR, Stdev o Linreg.
Repaint Attiva o disattiva il repaint per alternare tra analisi storiche e in tempo reale delle linee di tendenza.
Impostazioni dello scanner Scegli coppie forex specifiche per la scansione dei segnali di rottura.
Avvisi Abilita avvisi per il rilevamento delle rotture in tempo reale.
Perché scegliere Trendlines with Breaks Scanner?

Trendlines with Breaks Scanner non è solo uno strumento di linee di tendenza: è il tuo assistente completo per il trading. Con avvisi di rottura in tempo reale, funzionalità personalizzabili e capacità di scansione multi-coppie, questo indicatore ti garantisce un vantaggio nei mercati in rapida evoluzione.

Che tu sia un trader giornaliero o un investitore a lungo termine, questo strumento offre le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e massimizzare il tuo potenziale di trading.


Recensioni 2
Holger Schiemann
182
Holger Schiemann 2025.07.12 20:02 
 

fine and usefule tool

XANKEEZ
879
XANKEEZ 2025.01.03 10:03 
 

i've found significant success combining Trendline with Breaks with Kalman Trend Levels. Kalman helps me identify the primary market direction, while Trendline with Breaks provide precise entry and exit signals. a big thanks to the author for hard work!

Rispondi alla recensione