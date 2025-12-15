Market / MetaTrader 5 / Experts / Kemet Pro Gold Scaping FREE Pubblicato: 15 dicembre 2025 Versione attuale: 6.2 Altri dall’autore Non hai trovato un robot adatto?Ordina il tuo su Freelance Vai alla sezione Freelance Come acquistare un Robot di Trading o un indicatore Esegui il tuo EA hosting virtuale Prova un indicatore/robot di trading prima di acquistarlo Vuoi guadagnare nel Market? Come presentare un prodotto per venderlo con successo Panoramica Recensioni Commenti Kemet Pro Gold Scaping Experts Ibrahim Murad Ibrahim Awad Versione: 6.2 KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ 🔧 SYSTEM REQUIREMENTS 💠 Platform: MetaTrader 5 (MT5) 💠 Primary Symbol : XAUUSD 💠 Other Gold Symbols: Supported, but performance may vary and is not optimized 💠 Timeframe: M5 (5 Minutes) 💠 Account: Type RAW Spread 💠 Leverage: 1:200 (preferred) up to 1:500 maximum 💠 Minimum Deposit: 250 USD 💠 Initial Lot Size : 0.01 💠 Maximum Allowed Spread: 20 points 💠 Operation: One symbol per chart 💠 VPS Recommended for stable and continuous execution ⚠️ IMPORTANT NOTES 🔸 The Expert Advisor is optimized for XAUUSD only. 🔸 Performance on other gold-related symbols may be lower. 🔸 Trading results depend on broker conditions, spread, and execution quality. 🔸 Live trading results may differ from historical data. 🔸 Testing on a demo account is strongly recommended before live use. altro... Filtro: Nuovo Positivo Negativo Nessuna recensione Rispondi alla recensione Ti stai perdendo delle opportunità di trading: App di trading gratuite Oltre 8.000 segnali per il copy trading Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari Registrazione Accedi lettere senza spazi una password verrà inviata al tuo indirizzo e-mail Si è verificato un errore Accedi Con Google Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso Se non hai un account, registrati Consenti l'uso dei cookie per accedere al sito MQL5.com. Abilita le impostazioni necessarie nel browser, altrimenti non sarà possibile accedere. Hai dimenticato il tuo nome utente/la tua password? Accedi Con Google