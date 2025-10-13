Safe Adaptive Trader PRO
- Experts
- Vladimir Novikov
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 7
🏆 Преимущества системы
Golden Guardian - это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму.
✅ Ключевые преимущества:
-
📈 Высокая эффективность:
-
🛡️ Надежная защита:
-
⚖️ Сбалансированный риск:
-
🔐 Многоуровневый контроль рисков
-
🎯 Специализация на золоте: Оптимизирован для волатильности XAUUSD
🎯 Принцип работы
Система использует комбинацию технических индикаторов для точного определения точек входа:
📊 Аналитический модуль:
-
RSI (19 периодов) - идентификация перекупленности/перепроданности
-
ADX (25 периодов) - оценка силы тренда
-
Скользящие средние (55/100) - определение направления тренда
-
ATR (18 периодов) - расчет волатильности для стоп-лоссов
⚙️ Механизм принятия решений:
-
Анализ тренда по скользящим средним
-
Подтверждение сигнала индикатором ADX (минимум 28 пунктов)
-
Фильтрация по RSI - вход только в зонах перекупленности/перепроданности
-
Расчет объемов с учетом текущей волатильности
⚙️ Параметры настройки
Основные настройки:
BaseRisk = 0.5 // Базовый риск (%) MinBarsBetweenTrades = 2 // Минимальное расстояние между сделками ATRMultiplierSL = 1.5 // Множитель ATR для стоп-лосса TPtoSLRatio = 2.0 // Соотношение TP/SL
Управление лотами:
MaxAllowedLot = 0.1 // Максимальный разрешенный лот UseFixedLot = true // Использовать фиксированный лот FixedLotSize = 0.01 // Размер фиксированного лота
Настройки индикаторов:
RSIPeriod = 19 // Период RSI ADXPeriod = 25 // Период ADX ATRPeriod = 18 // Период ATR FastMAPeriod = 55 // Период быстрой MA SlowMAPeriod = 100 // Период медленной MA AnalysisTimeframe = H8 // Таймфрейм анализа
Фильтры сигналов:
UseRSI = true // Использовать RSI UseADX = true // Использовать ADX UseMA = true // Использовать скользящие средние MinADXStrength = 28.0 // Минимальная сила тренда ADX MaxRSIOverbought = 70.0 // Уровень перекупленности RSI MinRSIOversold = 30.0 // Уровень перепроданности RSI
Управление рисками:
MaxDailyTrades = 5 // Максимальное количество сделок в день MaxDailyLoss = 3.0 // Максимальный дневной убыток (%) MaxTotalLoss = 10.0 // Максимальный общий убыток (%) UseHardStop = true // Использовать жесткий стоп-лосс
📊 Результаты тестирования
Статистика производительности:
-
Чистая прибыль: 3551.74$ (710% прибыли)
-
Общая прибыль: 5179.16$
-
Прибыльные сделки: 79 из 130 (60.77%)
-
Максимальная просадка: 20.17%
-
Фактор восстановления: 9.32
Характеристики торговли:
-
Средняя прибыльная сделка: 65.56$
-
Средняя убыточная сделка: -31.91$
-
Матожидание выигрыша: 27.32$
-
Профит-фактор: 3.18
🛡️ Система защиты
Golden Guardian включает многоуровневую систему управления рисками:
-
✅ Ограничение количества сделок в день
-
✅ Контроль максимального убытка
-
✅ Динамический расчет лотов
-
✅ Защита от маржин-колла
-
✅ Автоматическое отключение при достижении лимитов
💡 Рекомендации
Система оптимально подходит для:
-
Среднесрочной торговли на золоте
-
Инвесторов, ориентированных на умеренный риск
-
Трейдеров, ценящих стабильность и защиту капитала
Golden Guardian - ваш надежный партнер в торговле золотом с интеллектуальной системой управления рисками и проверенной стратегией!