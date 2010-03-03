Fxcycle Bollywud
- ihsan nur hidayat
Fxcycle Bollywud - Il potere delle doppie bande di Bollinger
Strategia EA:
Questo EA utilizza un approccio unico analizzando il mercato attraverso due bande di Bollinger con periodi diversi. La banda di Bollinger con un periodo più lungo identifica il trend principale o il ciclo di mercato, mentre la banda di Bollinger con un periodo più breve rileva segnali di ingresso e uscita precisi all'interno di quel ciclo. Questa sofisticata combinazione consente all'EA di filtrare i falsi segnali e di operare in modo efficace in diverse condizioni di mercato.
Caratteristiche principali di Fxcycle Bollywud:
Strategia avanzata a doppia banda di Bollinger: sfrutta la potenza di due bande di Bollinger distinte per un'analisi di mercato superiore e un'esecuzione precisa delle operazioni.
Gestione automatica del rischio: ogni operazione è protetta da uno Stop Loss (SL) e un Take Profit (TP) calcolati matematicamente, salvaguardando il tuo capitale.
Trailing Stop progressivo: assicura automaticamente i profitti quando il prezzo si muove favorevolmente, massimizzando i guadagni senza intervento manuale.
Gestione flessibile dei lotti: scegli tra lotti di dimensioni fisse o gestione del rischio basata su percentuali in base al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio.
Protezione intelligente dal drawdown: imposta un limite massimo di drawdown accettabile; l'EA interromperà il trading per proteggere il tuo capitale se questa soglia viene raggiunta.
Filtraggio dei segnali migliorato: progettato per funzionare in condizioni di mercato ottimali, riducendo al minimo l'esposizione a falsi segnali e riducendo l'overtrading.
Prestazioni versatili: in grado di operare efficacemente su varie coppie di valute e timeframe, offrendo una maggiore flessibilità di trading.
Risultati di backtest impressionanti: guarda le prestazioni:
Per una visione completa delle eccezionali prestazioni di Fxcycle Bollywud, esamina i grafici e le statistiche dettagliati del backtest nella galleria qui sotto. I nostri rigorosi test dimostrano risultati eccezionali:
Utile netto totale: 41.464,78 $ – Questa cifra notevole rappresenta l'utile netto totale generato durante il periodo di backtest, illustrando chiaramente il significativo potenziale di redditività dell'EA.
Alta percentuale di vincita: Oltre l'83% – Una percentuale impressionante di operazioni redditizie (operazioni short vincenti 84,67%, operazioni long vincenti 82,17%) evidenzia l'accuratezza e l'affidabilità dei segnali della nostra strategia.
Fattore di profitto elevato: 1,53 – Questo rapporto tra profitto totale e perdita totale, significativamente superiore a 1,0, conferma che Fxcycle Bollywud genera profitti sostanzialmente superiori alle perdite subite.
Solido fattore di recupero: 1,69 – Indica la capacità dell'EA di recuperare in modo efficiente dai periodi di drawdown, dimostrando la sua resilienza e stabilità.
Redditività costante nel tempo: Le curve di crescita del saldo e del capitale proprio mostrano un trend al rialzo costante, a dimostrazione della capacità dell'EA di generare rendimenti costanti nel lungo termine.
Efficace trend following: un tempo medio di mantenimento della posizione di oltre 17 ore suggerisce che l'EA è abile nel cogliere e sfruttare i movimenti significativi del mercato.
Attività di trading ottimizzata: l'analisi delle ore e dei giorni di trading rivela che l'EA si concentra strategicamente sui periodi con condizioni di mercato favorevoli.
Serie di vittorie sostenute: una media di 19 operazioni vincenti consecutive evidenzia la robustezza e l'affidabilità dell'algoritmo di trading di Fxcycle Bollywud.