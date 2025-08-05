Fxcycle Bollywud - Çift Bollinger Bantlarının Gücü

EA Stratejisi:

Bu EA, farklı dönemlere sahip iki Bollinger Bandı ile piyasayı analiz ederek benzersiz bir yaklaşım kullanır. Daha uzun dönemli Bollinger Bandı ana trendi veya piyasa döngüsünü belirlerken, daha kısa dönemli Bollinger Bandı bu döngü içindeki kesin giriş ve çıkış sinyallerini algılar. Bu sofistike kombinasyon, EA'nın yanlış sinyalleri filtreleyerek çeşitli piyasa koşullarında etkili bir şekilde işlem yapmasını sağlar.





Fxcycle Bollywud'un Temel Özellikleri:

Gelişmiş Çift Bollinger Bantları Stratejisi: Üstün piyasa analizi ve hassas işlem yürütme için iki farklı Bollinger Bandının gücünden yararlanır.





Otomatik Risk Yönetimi: Her işlem, matematiksel olarak hesaplanan Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) ile korunur ve sermayenizi güvence altına alır.





Aşamalı Trailing Stop: Fiyat olumlu yönde hareket ederken karı otomatik olarak güvence altına alır ve manuel müdahaleye gerek kalmadan kazançları en üst düzeye çıkarır.





Esnek Lot Yönetimi: İşlem tarzınıza ve risk toleransınıza uygun olarak sabit lot büyüklüğü veya yüzdeye dayalı risk yönetimi arasında seçim yapın.





Akıllı Drawdown Koruması: Kabul edilebilir maksimum drawdown limiti belirleyin; bu eşik değerine ulaşıldığında EA, sermayenizi korumak için ticareti durdurur.





Gelişmiş Sinyal Filtreleme: Optimum piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış olup, yanlış sinyallere maruz kalmayı en aza indirir ve aşırı ticareti azaltır.





Çok Yönlü Performans: Çeşitli döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde etkili bir şekilde çalışabilir ve daha fazla ticaret esnekliği sunar.





Etkileyici Backtest Sonuçları – Performansı Görün:

Fxcycle Bollywud'un olağanüstü performansını kapsamlı bir şekilde görmek için lütfen aşağıdaki galerideki ayrıntılı geriye dönük test grafiklerini ve istatistiklerini inceleyin. Titiz testlerimiz olağanüstü sonuçlar ortaya koymaktadır:





Toplam Net Kar: 41.464,78 $ – Bu dikkat çekici rakam, geriye dönük test döneminde elde edilen toplam net karı temsil eder ve EA'nın önemli karlılık potansiyelini açıkça gösterir.





Yüksek Kazanma Oranı: %83'ün üzerinde – Karlı işlemlerin etkileyici yüzdesi (Kısa İşlemler %84,67, Uzun İşlemler %82,17) stratejimizin sinyallerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini vurgulamaktadır.





Güçlü Kar Faktörü: 1,53 – Toplam kârın toplam zarara oranı, 1,0'ın önemli ölçüde üzerinde olup, Fxcycle Bollywud'un zararlarından çok daha fazla kâr elde ettiğini doğrulamaktadır.





Sağlam Geri Kazanım Faktörü: 1,69 – EA'nın düşüş dönemlerinden verimli bir şekilde geri kazanım sağlama yeteneğini gösterir ve dayanıklılığını ve istikrarını kanıtlar.





Zaman İçinde Tutarlı Karlılık: Bakiye ve öz sermaye büyüme eğrileri istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösterir ve EA'nın uzun vadede tutarlı getiri elde etme yeteneğini kanıtlar.





Etkili Trend Takibi: 17 saatin üzerinde ortalama pozisyon tutma süresi, EA'nın önemli piyasa hareketlerini yakalama ve bunlardan yararlanma konusunda yetkin olduğunu göstermektedir.





Optimize Edilmiş Ticaret Faaliyeti: Ticaret saatleri ve günlerinin analizi, EA'nın stratejik olarak uygun piyasa koşullarının olduğu dönemlere odaklandığını ortaya koymaktadır.





Sürdürülebilir Kazanç Serisi: Ortalama 19 ardışık kazançlı işlem, Fxcycle Bollywud'un ticaret algoritmasının sağlamlığını ve güvenilirliğini vurgulamaktadır.



