Fxcycle Bollywud

Fxcycle Bollywud - La puissance des doubles bandes de Bollinger

Stratégie EA :

Cet EA utilise une approche unique en analysant le marché à travers deux bandes de Bollinger avec des périodes différentes. La bande de Bollinger avec une période plus longue identifie la tendance principale ou le cycle du marché, tandis que la bande de Bollinger avec une période plus courte détecte les signaux d'entrée et de sortie précis au sein de ce cycle. Cette combinaison sophistiquée permet à l'EA de filtrer les faux signaux et de négocier efficacement dans diverses conditions de marché.


Caractéristiques principales de Fxcycle Bollywud :

Stratégie avancée à double bande de Bollinger : exploite la puissance de deux bandes de Bollinger distinctes pour une analyse supérieure du marché et une exécution précise des transactions.


Gestion automatique des risques : chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP) calculés mathématiquement, ce qui protège votre capital.


Trailing Stop progressif : sécurise automatiquement les profits lorsque le prix évolue favorablement, maximisant les gains sans intervention manuelle.


Gestion flexible des lots : choisissez entre une taille de lot fixe ou une gestion des risques basée sur un pourcentage, en fonction de votre style de trading et de votre tolérance au risque.


Protection intelligente contre les baisses : définissez une limite maximale acceptable de baisse ; l'EA interrompra les transactions pour protéger votre capital si ce seuil est atteint.


Filtrage amélioré des signaux : conçu pour fonctionner dans des conditions de marché optimales, minimisant l'exposition aux faux signaux et réduisant le sur-trading.


Performances polyvalentes : capable de fonctionner efficacement sur différentes paires de devises et différentes périodes, offrant une plus grande flexibilité de trading.


Résultats de backtest impressionnants - Constatez les performances :

Pour avoir une vue d'ensemble des performances exceptionnelles de Fxcycle Bollywud, veuillez examiner les graphiques et statistiques détaillés des backtests dans la galerie ci-dessous. Nos tests rigoureux démontrent des résultats exceptionnels :


Bénéfice net total : 41 464,78 $ – Ce chiffre remarquable représente le bénéfice net total généré pendant la période de backtest, illustrant clairement le potentiel de rentabilité significatif de l'EA.


Taux de réussite élevé : Plus de 83 % – Un pourcentage impressionnant de transactions rentables (84,67 % de transactions courtes gagnantes, 82,17 % de transactions longues gagnantes) souligne la précision et la fiabilité des signaux de notre stratégie.


Facteur de profit élevé : 1,53 – Ce ratio entre le profit total et la perte totale, nettement supérieur à 1,0, confirme que Fxcycle Bollywud génère beaucoup plus de profits qu'il n'encourt de pertes.


Facteur de récupération solide : 1,69 – Indique la capacité de l'EA à se remettre efficacement des périodes de drawdown, démontrant sa résilience et sa stabilité.


Rentabilité constante dans le temps : Les courbes d'équilibre et de croissance des capitaux propres affichent une tendance à la hausse constante, ce qui prouve la capacité de l'EA à générer des rendements constants sur le long terme.


Suivi efficace des tendances : une durée moyenne de détention des positions de plus de 17 heures suggère que l'EA est capable de saisir et de tirer parti des mouvements importants du marché.


Activité de trading optimisée : l'analyse des heures et des jours de trading révèle que l'EA se concentre stratégiquement sur les périodes où les conditions du marché sont favorables.


Séries de victoires soutenues : une moyenne de 19 transactions gagnantes consécutives souligne la robustesse et la fiabilité de l'algorithme de trading de Fxcycle Bollywud.

Produits recommandés
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Eagle Pro EA Description succincte Golden Eagle Pro EA  est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le progr
Kilimandjaro
Joan Serfati
Experts
This EA is based on the Bollinger Bands indicator. It enters a trade when the candle is closing outside of the external band. The EA closes the trade either when: reaching the middle of the band or when reaching the amout of pips target. (see picture bellow) but the results are better when closing with the #2 above. You should optimise the settings and test with demo account before to go live. Features: Bollinger bands  indicator Strategy for closing the trades: When reaching back the middle ban
LVL Bollinger Bands
LVL Invest
5 (3)
Experts
Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur les bandes de Bollinger ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL RSI mt5 Si vous souhaitez obtenir un fichier de configuration pour vous améliorer v
FREE
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
Big Mac B
STANTON ROUX
3.5 (6)
Experts
The Big Mac B MQL5 expert advisor is a based off a Bollinger breakout strategy. The MACD indicator is used to confirm either a buy or sell trend. The MFI indicator to act as a trading range to ensure that the buy or sell is not activated when the price is in an overbought or oversold condition. Trades will only be entered if the current price is within the trading range of the MFI indicator. Default settings are for the USDJPY on the 5 minute time-frame. To work with the news server, you must a
FREE
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
4 (1)
Experts
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Usdjpy Awesome Oscillator Revolution
Tomas Vanek
Experts
The UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on USDJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolution/ Key details are: Parameters MagicNumber: 170147110 M
FREE
Stochastic Level EA
Genesis Hafalla
Experts
How it works? This EA trades with Stochastic Signal line  Cross over low and high levels. Only allows one open trade at a time on the currency you have attached this EA. if Reverse Logic is FALSE  will open BUY if Stocha Signal Line Cross below Low Level  will open SELL if Stocha Signal Line Cross Above High Level if Reverse Logic is TRUE  will open SELL if Stocha Signal Line Cross below Low Level  will open BUY if Stocha Signal Line Cross Above High Level Key difference with my other EA " Maste
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experts
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Envelopes Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Envelopes Trade X MT5 is an EA based on Envelopes. Envelopes parameters such as Period, MAShift, Deviation, BuyShift, BuyCandlestickShift, SellShift and SellCandlestickShift can be adjusted. Envelopes Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Envelopes Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experts
Yen Master is a powerful and profitable Expert Advisor that uses a combination of techniques to identify the optimum entry and exit points for trades. It has been backtested using high accuracy data and optimized for low risk trading. Here are some of the features and results of Yen Master: High performance:  Yen Master has a very high return on investment. The Expert Advisor can grow a small account of $200 to $248,000, or a larger account of $10,000 to $3,732,000 , in just 4 years. The EA c
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experts
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experts
Version MT4  |  Indicateur Valable ZigZag  |   FAQ L'Expert Advisor  Grid HLevel  est parfait pour les traders qui veulent faire un profit stable sur le marché Forex chaque mois. L'Expert Advisor fonctionne selon la stratégie de la moyenne et je vous conseille de l'utiliser correctement. L'utiliser "correctement" signifie ouvrir des transactions avec la moyenne au point de renversement du marché et négocier uniquement dans la direction d'une tendance globale. En ce qui concerne la direction de
RockFort MT5
Aliaksandr Chupryna
3.91 (11)
Experts
"Rockford MT5" - un conseiller avec un nombre minimum de paramètres et sans l'utilisation de martingale. Fonctionne sur la décomposition des niveaux de pointe. Caractéristiques : Paire de devises : XAUUSD (OR). Courtier à faible spread (   Exness, IC Markets ). Dépôt minimum : 150 $. Il est recommandé d'utiliser un VPS avec un faible ping (latence (ms)) pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7. RockFort_XAUUSD.set   (paramètres par défaut) Paramètres : "PERIOD" : période (M15 est recommandé). "Tra
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
SwingScope Pro EURGBP
Sami Farooq
Experts
SwingScope EUR/GBP - V7.1 Unlock the full potential of EUR/GBP swing trading with our flagship Expert Advisor. SwingScope EUR/GBP leverages advanced pivot‑point algorithms, adaptive money‑management protocols, and real‑time trend‑confirmation filters to deliver a scalable, high‑performance solution designed for both aspiring and seasoned traders. ______________________________________________________________________________________________ Introductory Pricing Model First 10 Customers: $30! Su
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experts
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
FxCycle Scalper EA
ihsan nur hidayat
Experts
Fxcycle XAU Scalper Catégorie : EA de scalpage Paire recommandée : XAUUSD Echelle de temps : M1 Nouvelle Version : La version 1.03 de Fxcycle XAU Scalper est désormais dotée d'une logique de trading améliorée conçue pour des stratégies plus agressives. Cette version introduit des ordres stop d'achat et de vente continus qui sont déclenchés par les signaux des indicateurs, sans tenir compte des ordres en attente sur le marché. L'EA gère efficacement les ordres en attente tout en appliquant une
EA NN814 ZBasic
ihsan nur hidayat
Experts
This EA has a semi hedging character to minimize the risk of long floating. open trade parameters based on a special zone of my style of resistance support. The minimum resistance to use this EA is 10000 points with an average yield of 5% to 7% per month. If this EA is floating, it will look for a long moment for hedging floating recovery. ..................................... please keep yourself from anything products, everything have a risk.
IQ Class Scalper GOLD
ihsan nur hidayat
Experts
Symbole de travail XAUUSD Période de travail: M1 Dépôt minimum: $100 Effet de levier minimum 1:20 Caractéristiques : Aucune martingale, grille, couverture ou autre méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée Le stop loss est très serré et le take profit est maximal avec des pips longs avec un trailing stop ; si le trailing stop n'est pas encore prêt, le profit sera fermé par minuterie Pas très sensible aux conditions du courtier, mais plus le spread sur l'or est bas, mieux c'est F
Fxcycle Trend Finder
ihsan nur hidayat
Indicateurs
Indicateur de tendance Fxcycle - Trading de précision pour des profits constants Version : 1.00 Copyright : Fxcycle L'indicateur de tendance Fxcycle est un puissant outil de suivi de tendance conçu pour aider les traders à identifier facilement la direction du marché. Conçu pour les traders de tous niveaux, cet indicateur fournit des signaux d'achat et de vente précis basés sur une analyse avancée des tendances, ce qui en fait l'outil idéal pour tous ceux qui cherchent à maximiser leurs profi
Fxcycle Wave Detector
ihsan nur hidayat
Indicateurs
### **Indicateur WaveSignal ForexCycle** L'indicateur **FxCycle WaveSignal Indicator** est la solution parfaite pour les traders qui cherchent à identifier des opportunités de trading fortes et précises en utilisant une approche **modèle de vague** combinée à des **moyennes mobiles exponentielles (EMA)**. L'indicateur est conçu pour fournir des signaux clairs **Achat** et **Vente** basés sur le mouvement du prix autour de la **ligne de vague supérieure** et **ligne de vague inférieure**, ainsi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis