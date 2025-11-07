AI Forecasts MT5
- Indicatori
- Suleiman Alhawamdah
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Indicatore AI Forecasts per MT5:
Sistema di Previsione Futura con Intelligenza Artificiale e Apprendimento Profondo (AI + ML)
_ Caratteristiche Principali:
-
Visione futura fino a 20 candele basata sull'analisi dinamica dei dati
-
Adatto per trading scalping
-
Grafici di previsione multicolore che riflettono i livelli di confidenza con contatore di pip bianco accanto allo stato corrente Acquisto/Vendita
-
Zone di probabilità che mostrano i percorsi di prezzo attesi con margine di cambiamento di probabilità e direzione
-
Analisi multivariata basata principalmente sull'indicatore Shock Pullback, includendo:
-
Calcolo e studio delle zone di Pullback, aperture e chiusure di gap
-
Segnali di pendenza, accelerazione, decelerazione e rimbalzo generati da frecce gialle
-
Calcolo degli angoli Zigzag e aree di rottura/tendenza rialzista
-
Analisi di modelli di bandiera e altri pattern
-
Modellazione e analisi di zone di accumulazione e gap e il loro impatto sul movimento futuro
-
Integrazione dei pattern grafici nei calcoli di previsione
Intelligenza Artificiale:
Architettura Neurale Avanzata progettata nella struttura e ambiente MQL5 "Nota: Il sistema di apprendimento e AI è interno, non esterno, e non dipende da Python o altri"
_ 5 Strati Neurali Profondi:
• Primo Strato: 32 cellule neurali (24 input di caratteristiche)
• Secondo Strato: 16 cellule neurali
• Terzo Strato: 8 cellule neurali
• Quarto Strato: 4 cellule neurali
• Quinto Strato: 2 cellule (output di previsione e confidenza)
-
Meccanismo di Attenzione Intelligente:
Focus dinamico sulle caratteristiche più importanti
-
Aggiornamento automatico dei pesi di analisi e attenzione basato sulle prestazioni di calcoli e modelli integrati
_ Caratteristiche Analizzate (24 caratteristiche avanzate):
-
Flusso ordini e pressione acquisto/vendita
-
Momentum dei prezzi e volatilità dinamica
-
Pattern di gap e rotture
-
Indicatori di volume e forza relativa
-
Analisi di linee di rottura nascoste e livelli critici e altri
-
Meccanismo di Apprendimento Intelligente e Specifiche
-
Sistema di Apprendimento Adattativo Continuo:
-
Apprendimento cumulativo da ogni trade e previsione precedente
-
Memoria dinamica con capacità di 1000 campioni di training
-
Aggiornamento automatico dei pesi neurali basato sul tasso di errore
-
Bilanciamento automatico tra cicli di apprendimento riusciti e falliti
-
Specifiche Tecniche Avanzate:
-
Tasso di apprendimento adattativo da 0.0005 a 0.008
-
Calcolo dell'autoconfidenza per ogni previsione
-
Rilevamento automatico del contesto di mercato (trend, range, alta volatilità)
-
Miglioramento continuo dell'accuratezza del modello nel tempo
_ Sistema di Memoria e Archiviazione:
-
Recupero intelligente dei dati dalle sessioni precedenti
-
Integrazione automatica dei risultati dei test con il trading reale
-
Indicatori di Prestazione ed Efficienza:
-
Risposta rapida ai cambiamenti del mercato
-
Miglioramento continuo dei tassi di apprendimento basato sulle prestazioni
-
Monitoraggio in tempo reale della qualità della previsione e stabilità del modello
-
Adatto per ogni coppia e timeframe
-
Adatto ed eccellente per operazioni di Scalping
-
Analisi avanzata non disponibile negli indicatori tradizionali
-
Integrazione fluida con le altre tue strategie di trading
_ Questo indicatore è completamente basato sulla versione più completa che contiene la maggior parte delle analisi grafiche visibili e nascoste nell'indicatore Shock Pullback V 3.5, che contiene anche la funzione integrata di previsione futura AI + ML. Puoi ottenere la versione più ampia da MT5 Stor:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
_ Ci saranno alcuni aggiornamenti futuri per migliorare continuamente le prestazioni e le previsioni future.