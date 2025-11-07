AI Forecasts MT5

Indicatore AI Forecasts per MT5:
Sistema di Previsione Futura con Intelligenza Artificiale e Apprendimento Profondo (AI + ML)
_ Caratteristiche Principali:

  • Visione futura fino a 20 candele basata sull'analisi dinamica dei dati

  • Adatto per trading scalping

  • Grafici di previsione multicolore che riflettono i livelli di confidenza con contatore di pip bianco accanto allo stato corrente Acquisto/Vendita

  • Zone di probabilità che mostrano i percorsi di prezzo attesi con margine di cambiamento di probabilità e direzione

  • Analisi multivariata basata principalmente sull'indicatore Shock Pullback, includendo:

  • Calcolo e studio delle zone di Pullback, aperture e chiusure di gap

  • Segnali di pendenza, accelerazione, decelerazione e rimbalzo generati da frecce gialle

  • Calcolo degli angoli Zigzag e aree di rottura/tendenza rialzista

  • Analisi di modelli di bandiera e altri pattern

  • Modellazione e analisi di zone di accumulazione e gap e il loro impatto sul movimento futuro

  • Integrazione dei pattern grafici nei calcoli di previsione

Intelligenza Artificiale:
Architettura Neurale Avanzata progettata nella struttura e ambiente MQL5 "Nota: Il sistema di apprendimento e AI è interno, non esterno, e non dipende da Python o altri"

_ 5 Strati Neurali Profondi:
• Primo Strato: 32 cellule neurali (24 input di caratteristiche)
• Secondo Strato: 16 cellule neurali
• Terzo Strato: 8 cellule neurali
• Quarto Strato: 4 cellule neurali
• Quinto Strato: 2 cellule (output di previsione e confidenza)

  • Meccanismo di Attenzione Intelligente:
    Focus dinamico sulle caratteristiche più importanti

  • Aggiornamento automatico dei pesi di analisi e attenzione basato sulle prestazioni di calcoli e modelli integrati

_ Caratteristiche Analizzate (24 caratteristiche avanzate):

  • Flusso ordini e pressione acquisto/vendita

  • Momentum dei prezzi e volatilità dinamica

  • Pattern di gap e rotture

  • Indicatori di volume e forza relativa

  • Analisi di linee di rottura nascoste e livelli critici e altri

  • Meccanismo di Apprendimento Intelligente e Specifiche

  • Sistema di Apprendimento Adattativo Continuo:

  • Apprendimento cumulativo da ogni trade e previsione precedente

  • Memoria dinamica con capacità di 1000 campioni di training

  • Aggiornamento automatico dei pesi neurali basato sul tasso di errore

  • Bilanciamento automatico tra cicli di apprendimento riusciti e falliti

  • Specifiche Tecniche Avanzate:

  • Tasso di apprendimento adattativo da 0.0005 a 0.008

  • Calcolo dell'autoconfidenza per ogni previsione

  • Rilevamento automatico del contesto di mercato (trend, range, alta volatilità)

  • Miglioramento continuo dell'accuratezza del modello nel tempo

_ Sistema di Memoria e Archiviazione:

  • Recupero intelligente dei dati dalle sessioni precedenti

  • Integrazione automatica dei risultati dei test con il trading reale

  • Indicatori di Prestazione ed Efficienza:

  • Risposta rapida ai cambiamenti del mercato

  • Miglioramento continuo dei tassi di apprendimento basato sulle prestazioni

  • Monitoraggio in tempo reale della qualità della previsione e stabilità del modello

  • Adatto per ogni coppia e timeframe

  • Adatto ed eccellente per operazioni di Scalping

  • Analisi avanzata non disponibile negli indicatori tradizionali

  • Integrazione fluida con le altre tue strategie di trading

_ Questo indicatore è completamente basato sulla versione più completa che contiene la maggior parte delle analisi grafiche visibili e nascoste nell'indicatore Shock Pullback V 3.5, che contiene anche la funzione integrata di previsione futura AI + ML. Puoi ottenere la versione più ampia da MT5 Stor:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042

_ Ci saranno alcuni aggiornamenti futuri per migliorare continuamente le prestazioni e le previsioni future.


